Javier Milei y un nuevo dardo contra Riquelme como presidente de Boca: "Lo eligió un hincha de River"

El presidente contó una anécdota de "cuando era hincha de Boca" y aprovechó para lanzar una nueva crítica contra el presidente xeneize.

No es la primera vez que Milei critica a la gestión de Riquelme al frente de Boca Juniors.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors, esta vez con una irónica declaración que rápidamente generó repercusión. Durante su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el mandatario aseguró que "al presidente de Boca lo eligió un hincha de River”.

La frase surgió en medio de un repaso de Milei sobre los episodios de violencia que vivió este miércoles. Recordó lo sucedido en Lomas de Zamora junto y destacó: “Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”.

La chicana de Javier Milei a Riquelme El jefe de Estado comparó aquella situación con las vividas en su juventud cuando seguía a Chacarita como futbolista amateur: “No se dan una idea de la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras”. Fue entonces cuando, en tono de broma, interrumpió su relato para disparar contra Riquelme: “Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River. ¿No habrás sido vos, no?”, lanzó, señalando a Luis "Toto" Caputo.

No es la primera vez que Javier Milei se expresa en términos negativos sobre la conducción del exfutbolista. A fines de 2024, ya había calificado la gestión de Riquelme como “un desastre”, sin ningún tipo de filtro.