El Gobierno denunció penalmente el ataque a Milei y habló de un "plan premeditado"

El Gobierno nacional realizó este jueves por la tarde una denuncia penal por los ataques sufridos ayer por parte del presidente Javier Milei y su comitiva, en el marco de la “caravana libertaria” que se desarrollaba en Lomas de Zamora.

Autoridades del Ministerio de Seguridad se presentaron en el Juzgado Federal N°2 de este distrito con el objetivo de que se investiguen los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, haciendo hincapié en un presunto plan premeditado para agredir al mandatario.

La presentación solicita “profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque , ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos”.

La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo en subrogancia del Dr. Armella, quien ya se encuentra interviniendo en los hechos.

“Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley”, precisó el Gobierno.

En diálogo con MDZ, Fernando Soto, responsable legal de la cartera que conduce Patricia Bullrich, comentó la denuncia: “Vemos que hubo un actuar organizado, conjunto, de un grupo de personas. Esto agrava el delito y pondría en evidencia lo que verosímilmente se advierte como una organización, claramente, previa. Entonces, le pedimos al juzgado que interviene que profundice la investigación en virtud de estos delitos”.

Qué dijo Milei del ataque

En el marco de un evento empresario, Milei se refirió al atentado que sufrió. “Ayer, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, aseguró.

Para el mandatario, fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” con José Luis Espert, candidato a diputado nacional, y su hermana Karina. “Se les veía la desesperación”, agregó.

“Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”, sumó el jefe de Estado.