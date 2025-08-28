El contundente mensaje de Javier Milei tras los piedrazos en Lomas de Zamora: "Nada me limita"

El presidente Javier Milei transmitió tranquilidad a su Gabinete luego del ataque a su caravana en Lomas de Zamora. Aseguró que no se siente intimidado.

"Nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña", aseguró Javier Milei.

Tras el ataque contra la caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei envió un mensaje de "reflexión" a sus ministros en el que buscó llevar calma y, al mismo tiempo, reforzar su determinación política.

Qué dijo Javier Milei tras el ataque "Estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados", escribió el mandatario, en relación a la agresión sufrida durante un acto de campaña.

En el texto, Javier Milei recordó situaciones personales en las que vivió hechos violentos y afirmó que no se siente intimidado por lo ocurrido. "Habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/86, he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre", relató.

El presidente aseguró que lejos de afectarlo, la situación lo impulsa a continuar con mayor energía: "Nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña. Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad".