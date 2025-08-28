Manuel Adorni rompió el silencio tras los audios de Spagnuolo: "No es casualidad que salgan antes de las elecciones"

Semanas después de su última aparición en el atril, el vocero presidencial, Manuel Adorni , rompió el silencio este jueves sobre el escándalo que atraviesa el Gobierno por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y ratificó la versión oficialista de que todo es "una operación kirchnerista" . "No es casualidad que estos presuntos audios salgan a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires", sentenció.

El anuncio de la conferencia tomó por sorpresa a la prensa acreditada en Casa Rosada, la cual fue notificada pocos minutos antes de que no se responderían preguntas. El argumento: la superposición con el inicio del evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) donde brindará un discurso el propio Javier Milei.

En ese marco, el vocero protagonizó una aparición fugaz donde hizo referencia por primera vez de manera pública "a los audios de público conocimiento que se difundieron en la última semana".

En las breves aclaraciones que dio sobre el asunto, Adorni sostuvo que "apenas tuvo conocimiento del tema", el Gobierno inició una auditoría interna en la Andis, designó a un interventor y desplazó a Spagnuolo, que está bajo investigación judicial.

"Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires", cuestionó el portavoz.

Para Adorni, el episodio se enmarca en uno más de los "múltiples intentos de ensuciar al presidente", y citó otras polémicas como cuando Milei había sido acusado de promover la venta de órganos, la libre portación de armas "para matar gente en la calle" o la venta de niños. "Cómo olvidar semejante exabrupto de cierto sector de la oposición", criticó el funcionario.

Críticas al kirchnerismo y un mensaje a la Justicia

Inmediatamente, el vocero cargó contra el kirchnerismo y aseguró: "Nunca debemos olvidar que quienes se rajan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento, hacían negocios con los dictadores Maduro y Chávez, cedían contratos truchos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y hasta fueron condenados por la causa Vialidad, uno de los mayores casos de corrupción de la historia de toda América Latina".

Para finalizar su intervención sobre el escándalo, Adorni enfatizó que el Gobierno espera "con ansias" que la Justicia actúe con "independencia" y aclare la situación. Luego, atribuyó el episodio a la cercanía con las urnas y sentenció: "Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos, los paros extorsivos, las leyes sin financiamiento y las operaciones mediáticas".

Negarlo todo: la línea discursiva del Gobierno

El Gobierno demoró varios días en definir cuál sería su estrategia discursiva frente al escándalo que apuntó directamente contra Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem. Hasta este miércoles, el propio presidente había evitado hacer mención al tema, salvo por algunas historias en su cuenta de Instagram donde compartió el descargo de la droguería Suizo Argentina, la empresa mencionada como intermediaria de las supuestas coimas, y ratificó que su Gobierno "pone las manos en el fuego por Karina y Lule".

Sin embargo, antes de que su caravana por Lomas de Zamora irrumpiera en el caos, el libertario se acercó al micrófono de una movilera y apuntó con furia por primera vez contra Spagnuolo frente a las cámaras: "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

Javier Milei Habló Por Primera Vez

Noticia en desarrollo...