Martín Menem rompió el silencio tras el escándalo por las supuestas coimas en Discapacidad: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , rompió el silencio este lunes para referirse por primera vez en vivo al escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene a su primo Eduardo 'Lule' Menem y a Karina Milei como los principales apuntados.

"Se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales que es la provincia de Buenos Aires", manifestó Menem en diálogo con A24, y cuestionó: "¿Te parece casualidad que justo un día antes de la Ley de Discapacidad aparezca un audio y el abogado de Cristina en el medio?".

En ese sentido, el vicepresidente de La Libertad Avanza aseguró que "no puede asegurar la autenticidad o no de los audios, sí que su contenido es absolutamente falso" y sentenció: "Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones".

Para el riojano, todo el ruido alrededor de los audios se trata de una avanzada de la oposición tras haber fracasado en "desestabilizar" al Gobierno en las calles, cuando "prendieron fuego autos y mandaron barrabravas"; en el Congreso, donde "atacan con leyes que saben que son impagables"; y con "operaciones del sector financiero". "Como no han podido, nos tratan de embarrar con causas de corrupción", lanzó.

En otro pasaje de la entrevista, Menem recalcó que el presidente nunca fue puesto al tanto sobre ninguna trama de corrupción en la Agencia de Discapacidad y subrayó que Milei "es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad". "

"Si le decían algo a Milei, te agarraba del cogote y en el acto toma una decisión: echa a la persona que tiene que echar", sostuvo el dirigente libertario, que luego añadió: "Está la Justicia investigando, ¿qué más se puede decir?".

Martín Menem sobre Diego Spagnuolo

Siguiendo esa líinea, Menem insistió con que "Spagnuolo deberá dar las explicaciones correspondientes en la Justicia" y se rehusó a emitir opinión sobre el accionar del fiscal que lleva adelante la investigación en la causa. Al contrario, consideró que "está muy bien que actúe la Justicia" y que "cuanto más rápido funcione, mejor".

Más allá de intentar relativizar la relación del extitular de Andis con el presidente, el titular de la cámara baja reconoció que Spagnuolo fue "uno de los funcionarios que más veces lo ha visitado" en la Quinta de Olivos para "escuchar música clásica", además de haber intervenido como su abogado "en el pasado".

En relación al supuesto incremento de los contratos del Estado con la droguería Suizo Argentina, señalada como supuesta intermediaria en el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad, Menem afirmó que "no tiene entendido que haya sido así", aunque aclaró que "no conoce el funcionamiento del organismo". "Ya hubo una causa por este tema hace un año y ya se archivó la causa. Todos los procesos de contratación son normales", remarcó.

Aclaraciones oficiales

Pasada la medianoche, Menem anticipó su participación en dos entrevistas televisivas para dar una primera respuesta frente a los medios a las acusaciones que surgieron tras la filtración de los audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo. Lo hizo a través de sus redes sociales, tras repostear un comunicado de su primo 'Lule', quien se desligó completamente del asunto y acusó "una burda operación política del kirchnerismo".

"No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido", sentenció la mano derecha de Karina Milei en su única publicación de su cuenta de X, y agregó: "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado".

A su vez, 'Lule' remarcó que "jamás habló con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis" y vinculó la denuncia a la proximidad con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que llamó "el último reducto del kirchnerismo". "Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral", enfatizó.