Avanza la causa por las coimas en la ANDIS: audios, allanamientos y repercusiones en el Congreso

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) avanza con fuerza y mantiene bajo tensión a la Casa Rosada. Tras la difusión de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo , la Justicia ordenó allanamientos, secuestró documentación sensible y puso el foco en pericias clave sobre teléfonos incautados.

Este sábado comenzaron los peritajes a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que busca recuperar información de los dispositivos de Spagnuolo; de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; y de Emmanuel Kovalivker, empresario de la Droguería Suizo Argentina. Aún resta localizar el celular de su hermano Jonathan.

Ninguno de los investigados entregó las contraseñas, lo que obliga a los técnicos a aplicar métodos complejos para desbloquear los equipos. El contenido de esos dispositivos podría aportar pruebas decisivas: mensajes, audios y archivos que confirmen la existencia de sobornos.

La fiscalía, a cargo de Franco Piccardi, también analiza contrataciones de la Droguería Suizo Argentina por cerca de $11.000 millones, con la hipótesis de que hubo pagos de retornos a cambio de esos negocios.

En los audios filtrados, Spagnuolo denuncia un sistema de cobros ilegales que vinculaba a proveedores de medicamentos con la empresa y señalaba que el dinero llegaba hasta la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei . También aparece mencionado Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de gestión institucional.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en oficinas del programa Incluir Salud, domicilios particulares y hasta la casa de Spagnuolo, donde se incautó dinero en efectivo y una máquina para contar billetes. El juez Sebastián Casanello le prohibió salir del país.

Impacto político

El escándalo golpeó al oficialismo en su semana más difícil. Diputados opositores pidieron interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, y plantearon la creación de una comisión investigadora. Cristina Kirchner reapareció con fuertes críticas y comparó la gravedad del caso con su propia condena en la causa Vialidad. Mientras tanto, el Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor de la Andis e inició una auditoría interna.

Lo que viene

La expectativa está puesta en los peritajes: si los especialistas logran acceder al contenido de los celulares, la causa podría dar un giro decisivo. En los próximos días se esperan los primeros resultados técnicos, que confirmarían o desmentirían las grabaciones que desataron el terremoto político.