El Gobierno rompió el silencio tras las acusaciones por coimas y los Menem pondrán la cara

Martín Menem anunció a través de su cuenta de X que dará una serie de entrevistas este lunes. Se espera que hable sobre las menciones al Gobierno por coimas.

En el marco de la investigación por un posible entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que apunta directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, brindará este lunes dos entrevistas en la que se espera declare a propósito de las acusaciones que se escucharon en los audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo.

Así lo manifestó Martín Menem en su cuenta de X, donde cita una publicación hecha por "Lule" Menem: "Mañana lunes voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 hs. Nos vemos", manifestó el primo del mencionado en los audios.

Martín Menem se referirá al caso de las coimas por ANDIS. Cuenta de X @MenemMartin Eduardo "Lule" Menem rompió el silencio del Gobierno Previamente, Eduardo Menem publicó en la misma red social un extenso mensaje en la que se refiere al caso: "Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto".

Si bien la mano el armador de Karina Milei no rechazó la posibilidad de que los audios de Spagnuolo sean veraces, subrayó: "Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", y agregó líneas más abajo: "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".