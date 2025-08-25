Tensión en el Gobierno con paro incluido: el Hospital Garrahan en las calles y la llegada de un norteamericano

Nueva semana, nuevas noticias para la Argentina. En medio de la polémica por los audios de Spagnuolo , el Gobierno de Javier Milei espera la llegada del Gobernador de Georgia, Brian Kemp . Será un nuevo acercamiento con la gestión de Donald Trump .

Será una semana con tiempo estable, soleado y con temperaturas primaverales . Este jueves, los trabajadores del Hospital Garrahan nuevamente realizarán una medida de fuerza por 24 horas.

En el deporte: River jugará una nueva fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol ante Lanús tras pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores .

La Ciudad de Buenos Aires comenzó una semana con temperaturas primaverales, sol y sin probabilidad de lluvias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se esperan días con temperaturas que estarán por encima de los 10° y con máximas que podrían alcanzar los 21°.

El norte del país, comenzó la semana de la misma manera con temperaturas un poco más bajas que la semana anterior, según informó el Servicio Meteorológico Nacional tendrán mínimas que rondarán los 8° y con máximas cercanas a los 24°.

Para la zona centro del país mantendrá las mismas condiciones pero con temperaturas mínimas más bajas y con probabilidad de lluvias.

El sur comenzó una semana sin lluvias y con temperaturas un poco más altas en comparación de la semana anterior, con máximas que superarán los 17° y mínimas que rondarán los 6°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional a través del sistema de alerta temprana, ya se ha reportado la alerta amarilla por vientos en la zona este de la provincia de Buenos Aires.

En medio del escándalo por las supuestas coimas, Javier Milei recibe a un Gobernador norteamericano

El próximo jueves, Javier Milei recibirá en Casa Rosada al gobernador de Georgia, Brian Kemp. En medio de las polémicas que rodea a la hermana del mandatario argentino, Según pudo confirmar Nicolás Palermo para MDZ, el georgiano llegará acompañado de una delegación de la Guardia Nacional de su estado, un grupo de reserva integrado por miembros del Ejército y la Fuerza Aérea que pueden ser llamados a servicio en casos de conflictos bélicos, desastres naturales, ayuda humanitaria o disturbios públicos.

La llegada de Brian Kemp incluirá un encuentro con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Isaac, a la par que será recibido por el ministro de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich. En Casa Rosada agregaron que no está previsto una reunión con Javier Milei aún, pero el mandatario ha recibido a todos los funcionarios llegados de Estados Unidos.

El hospital Garrahan continúa con su medida de fuerza

El Hospital Garrahan estará de paro este jueves 28 de agosto en el marco de lo estipulado por la asamblea realizada en medio de una de las medidas de fuerza realizadas hace dos semanas.

Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), enfatizó en diálogo con Paula Bressi -periodista de MDZ- sobre el hecho de que "no hay respuesta de parte de las autoridades, ni ninguna solución al problema de fondo que es el salario, el desfinanciamiento y vaciamiento de nuestro hospital", y que, por lo tanto, esta sería en parte una de las razones para llevar adelante las medidas de fuerza.

Pagos de Anses: cuándo y quiénes cobran las jubilaciones esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar el haber correspondiente a esta semana de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto.

Fútbol: tras el pase a cuartos en la Copa Libertadores River jugará una nueva fecha del torneo local

Este lunes River le tocará jugar de visitante y enfrentar a Lanús en la sexta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio de Núñez jugará desde las 21.15.

River llegará a este nuevo encuentro luego de ganar por penales a Libertad de Paraguay en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su lado, Lanús llegará al encuentro luego de ganar por penales a Central Córdoba en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.