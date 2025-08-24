En medio del escándalo de las coimas, reapareció Karina Milei: "Vinimos para que no roben más"

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia participó en La Matanza de una jornada de formación de fiscales de La Libertad Avanza.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reapareció en público este sábado durante una actividad política en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La funcionaria, hermana del presidente Javier Milei, participó de una "Jornada de Formación de Fiscales" organizada por La Libertad Avanza (LLA), donde fue la principal oradora frente a más de 8.000 personas, según informó el propio espacio político.

Qué dijo Karina Milei en La Matanza en medio del escándalo político Durante su discurso, Karina Milei envió un mensaje directo a la oposición y buscó despejar las críticas en su contra: "Vinimos para que no roben más". La frase fue interpretada como una respuesta a la presión política que enfrenta, luego de que audios filtrados del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la mencionaran como una de las beneficiarias de un presunto circuito de coimas.

"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", expresó la secretaria general desde el escenario. "Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más", reforzó ante la multitud.

El encuentro contó con la presencia de referentes libertarios y aliados como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, quienes acompañaron la convocatoria.