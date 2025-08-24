El bloque que rompió con La Libertad Avanza responsabilizó a Karina Milei por las supuestas coimas: "De ella para abajo"

La interna libertaria se profundizó tras la viralización de los audios de Diego Spagnuolo, y ahora el bloque que rompió con La Libertad Avanza apuntó contra Karina Milei.

El diputado nacional Carlos D’Alessandro, del partido Coherencia y exmiembro del bloque de La Libertad Avanza, desató una fuerte controversia al señalar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como una figura clave en el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revelado a través de audios comprometedores de su extitular, Diego Spagnuolo.

En una entrevista por Radio Con Vos, D’Alessandro afirmó: “De ella para abajo están todas las responsabilidades”. El legislador, que rompió con el oficialismo, fue categórico al señalar la influencia de la hermana del mandatario en la gestión del Gobierno. No solo señaló que “la que maneja la política es Karina Milei", sino que el resto de los integrantes del Gobierno "son todos fusibles, porque si no el fusible es el presidente Javier Milei”, expresó, sugiriendo que las figuras subordinadas a la secretaria general actúan como cortafuegos para proteger al mandatario.

El presunto rol de Lule Menem tras el escándalo por las supuestas coimas D’Alessandro apuntó también contra Eduardo “Lule” Menem, un estrecho colaborador de Karina Milei, a quien acusó de tener un rol central en las decisiones gubernamentales. “Creo que el Presidente dejó la política en manos que no corresponden”, afirmó, cuestionando la delegación de poder.

Según el diputado, Menem es una figura omnipresente en los casos de presunta corrupción que han salpicado al gobierno: “En menos de un año y medio, ¿cuántos casos y dichos de corrupción tuvimos, o comentarios que pueden ser determinados como corrupción tuvimos en el espacio? Y todos siempre llevan al mismo apellido. Todo dice Menem, las decisiones políticas las toma ‘Lule’ Menem, no Karina, nunca hablé con ella para una decisión política”.