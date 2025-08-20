Se filtraron escandalosos audios que expusieron un presunto entramado de coimas ligado a Karina Milei y "Lule" Menem: "Están choreando"
Se filtraron audios atribuidos al titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan un presunto sistema de coimas en medicamentos con vínculos a Karina Milei.
Una serie de audios difundidos por el canal de streaming Carnaval sacudió al Gobierno al involucrar a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los funcionarios de mayor confianza de Javier Milei y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En las grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, se escucha la denuncia de un supuesto circuito de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, que incluiría a laboratorios, droguerías y funcionarios de la secretaría General de la Presidencia.
“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”, señala la voz que sería del funcionario. En otros pasajes, describe que la droguería Suizo Argentina pedía a los proveedores aportes que luego “subían a Presidencia”, con porcentajes que, según el audio, llegaban a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8 (...) Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”.
“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, puede apreciarse en los audios.
Repercusiones de los audios en el Congreso
La difusión provocó reacciones inmediatas en el Congreso, donde se debatió el rechazo al veto por parte del Gobierno Nacional a la ley que declara la emergencia en discapacidad. En este marco, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “esto confirmaría el mismo esquema de recaudación que apareció en el caso $LIBRA”.
Por su parte, el legislador de Unión por la Patria, Leandro Santoro, advirtió en plena sesión que “los audios hablan de coimas por hasta medio millón de dólares por mes”.
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo y “Lule” Menem por defraudación, estafa, asociación ilícita y negociaciones incompatibles, que quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello.
Vínculo entre Javier Milei y Diego Spagnuolo
Spagnuolo fue abogado de Milei en causas judiciales previas a su llegada a la Casa Rosada, para luego asumir la conducción de ANDIS como un pedido directo del presidente. Desde entonces, quedó en el centro de la polémica por los recortes en pensiones por discapacidad, y ahora enfrenta el escándalo más grave desde que inició su gestión.