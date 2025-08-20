Se filtraron escandalosos audios que expusieron un presunto entramado de coimas ligado a Karina Milei y "Lule" Menem: "Están choreando"

Se filtraron audios atribuidos al titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan un presunto sistema de coimas en medicamentos con vínculos a Karina Milei.

Una serie de audios difundidos por el canal de streaming Carnaval sacudió al Gobierno al involucrar a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los funcionarios de mayor confianza de Javier Milei y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En las grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, se escucha la denuncia de un supuesto circuito de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, que incluiría a laboratorios, droguerías y funcionarios de la secretaría General de la Presidencia.

“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”, señala la voz que sería del funcionario. En otros pasajes, describe que la droguería Suizo Argentina pedía a los proveedores aportes que luego “subían a Presidencia”, con porcentajes que, según el audio, llegaban a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8 (...) Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, puede apreciarse en los audios.

Repercusiones de los audios en el Congreso La difusión provocó reacciones inmediatas en el Congreso, donde se debatió el rechazo al veto por parte del Gobierno Nacional a la ley que declara la emergencia en discapacidad. En este marco, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “esto confirmaría el mismo esquema de recaudación que apareció en el caso $LIBRA”.