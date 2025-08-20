Inminente renuncia de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad tras los audios filtrados

Spagnuolo renunciaría a la ANDIS tras revelarse audios sobre recaudación ilegal. El escándalo involucra a laboratorios y a la primera plana del Gobierno.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentará su renuncia tras la difusión de audios en los que admite prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios vinculados a la salud. En las grabaciones, menciona pagos de coimas de una empresa ligada a Martín Menem.

Los registros fueron difundidos en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí se exponen maniobras de intermediarios que pedían dinero a empresas proveedoras a cambio de contratos con el Estado.

En los audios, Spagnuolo describe la operatoria: “Van a pedirle guita a los prestadores”, señala, al explicar que laboratorios y farmacéuticas debían pagar un costo extra no oficial para asegurar la firma de convenios y el acceso a servicios esenciales. Según su versión, estos movimientos eran realizados por operadores ajenos a su círculo de confianza.