Causa Andis: citaron nuevamente a indagatoria a Spagnuolo, Garbellini y Calvete por contratos millonarios

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a 35 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) . Se trata de la primera medida procesal del magistrado desde que asumió el expediente como subrogante del Juzgado Federal N°11.

El pedido había sido requerido por el fiscal Franco Picardi. Entre los convocados figura el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo , junto a otros implicados en una investigación que ya había tenido avances en febrero, cuando varios acusados fueron procesados. Ahora, el caso suma un nuevo capítulo a partir de un segundo entramado detectado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Según la acusación, en los últimos meses se identificó un circuito que habría movilizado más de 75.000 millones de pesos en beneficio de un grupo reducido de empresas. La maniobra, sostienen los investigadores, se desarrolló entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y habría involucrado a funcionarios, lobistas, empresarios y empleados del organismo.

El mecanismo era directo: se direccionaban compras de insumos de alto costo (conocidos como PACBI) para asegurar que determinados proveedores resultaran adjudicatarios. A cambio, se habrían pagado retornos y otro tipo de dádivas. La acusación sostiene que se trataba de favorecer a “amigos y allegados” con contratos millonarios.

Cronograma de indagatorias y medidas cautelares contra los acusados

En esta nueva ronda de indagatorias, Lijo ordenó ampliar las declaraciones de figuras ya involucradas, como Spagnuolo; su ex número dos, Daniel María Garbellini; el lobista Miguel Ángel Calvete; y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

Las indagatorias comenzarán el 28 de abril, día en el que deberán presentarse Spagnuolo y Garbellini. Ambos estuvieron al frente del organismo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Posteriormente, seguirán las convocatorias para el resto de los imputados, entre ellos Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar y Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen y Máximo Perdiechizi, junto a otros nombres que completan la lista de convocados.

También fueron citados Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta, lo que amplía el alcance de una causa que sigue creciendo en volumen y complejidad.

Finalmente, el magistrado ordenó la inhibición de bienes de los nuevos citados a indagatoria, además de la de 18 empresas. Es decir, una medida de restricción preventiva donde no se podrán transferir o vender bienes y tampoco registrar nuevas operaciones.