Nuevo audio en la causa ANDIS: investigan el financiamiento de acto de Javier Milei en el Movistar Arena

La investigación judicial que roza a Javier Milei por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) incorporó un nuevo elemento que podría reconfigurar el expediente.

El abogado Yamil Castro Bianchi presentó una ampliación de la denuncia ante el Juzgado Federal N° 3 para sumar un audio que, según sostiene, expone el presunto financiamiento de un acto político realizado en el Movistar Arena .

El material, que comenzó a circular en las últimas horas, es considerado por el denunciante como un indicio relevante para reforzar la hipótesis de vínculos entre empresarios, contratistas del Estado y actividades políticas asociadas al oficialismo.

De acuerdo con la presentación, en la grabación se hace referencia a un aporte cercano a los 70.000 dólares proveniente de empresarios del sector farmacéutico, destinado a cubrir los costos del evento en el que Milei presentó un libro y encabezó una actividad pública con fuerte contenido político.

El acto en cuestión se realizó el 6 de octubre de 2025, en plena recta final del calendario electoral, lo que agrega un componente adicional al análisis judicial sobre el origen y la finalidad de los fondos.

La investigación periodística que difundió el audio fue realizada por el periodista Raúl Kollmann, cuya declaración como testigo fue solicitada por la parte denunciante.

Pedido de nuevas medidas de prueba

A partir de la incorporación del audio, la ampliación de la denuncia incluyó una batería de medidas destinadas a validar su contenido y reconstruir el circuito del dinero.

Entre los pedidos, se destaca la citación como testigo de Florencia Pérez Roldán, quien sería una de las voces que aparecen en la grabación, así como la realización de una pericia informática para determinar la autenticidad del material.

Además, se solicitó la incorporación formal de la investigación periodística al expediente y la preservación de teléfonos celulares, archivos digitales y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante.

Sospechas de encubrimiento y destrucción de pruebas

El escrito presentado ante la Justicia introduce también una advertencia que eleva el tono del caso. Según el denunciante, existirían indicios de posibles maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

En ese marco, se menciona la eventual circulación de dinero en efectivo no registrado y la supuesta eliminación o reemplazo de teléfonos celulares ante la posibilidad de allanamientos.

Por ese motivo, se pidió al juzgado la adopción de medidas urgentes para evitar la pérdida de evidencia clave en la causa.

La trama de ANDIS y el foco en los proveedores

El expediente principal investiga un presunto esquema de corrupción en la ANDIS, donde, según la fiscalía, se habrían direccionado contrataciones millonarias en favor de determinados proveedores de insumos médicos.

Entre los nombres bajo análisis aparece Diego Spagnuolo, junto a otros empresarios y actores del sector, en el marco de un entramado que habría generado erogaciones estatales superiores a los 75.000 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían extendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mediante la asignación direccionada de compras de insumos de alto costo, conocidos como PACBI, a cambio de presuntos retornos y beneficios indebidos.

Un caso abierto y sin definiciones

Desde el Gobierno han rechazado de manera reiterada las acusaciones, calificándolas como operaciones políticas sin sustento. Sin embargo, la causa continúa en etapa de instrucción y suma nuevos elementos que podrían derivar en decisiones judiciales en las próximas semanas.

La incorporación del audio y las nuevas medidas solicitadas colocan al expediente en un punto de inflexión, donde la validación de la prueba y su eventual impacto procesal serán determinantes para el futuro del caso.