Discapacidad: el Gobierno anunció una nueva actualización de aranceles para los prestadores

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad y dispuso un aumento del 2,60% para mayo, en línea con la inflación registrada durante abril.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 517/2026 del Ministerio de Salud y alcanza a todas las prestaciones incluidas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

La actualización impacta sobre los valores oficiales que perciben transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y distintos profesionales que trabajan dentro del sistema.

Según explicó el texto oficial, el incremento fue calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026 y se aplicará sin diferencias según el tipo de prestación.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, un plus que ya se encontraba vigente en el nomenclador nacional.

El nomenclador es la herramienta que fija los valores de referencia que deben abonar obras sociales, empresas de medicina prepaga, organismos estatales y otros financiadores del sistema por cada prestación vinculada a discapacidad.

La decisión llega en medio de los reiterados reclamos de prestadores y familias vinculadas al sector, que desde hace meses advierten sobre el atraso de los aranceles frente al aumento de costos operativos, salarios y transporte.

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostuvo que la actualización responde a la necesidad de adecuar periódicamente los valores del sistema y destacó que la medida fue acordada en el marco del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.