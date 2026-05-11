Fundación Discar impulsa una campaña por la inclusión laboral real

La iniciativa busca concientizar en el contexto del mes del Día del Trabajador. En la Argentina, cerca del 90 por ciento de esta población no tiene empleo.

En coincidencia con el Día del Trabajador, la Fundación Discar presentó su nueva campaña "Competencias Reales".

En coincidencia con el Día del Trabajador, la Fundación Discar presentó su nueva campaña "Competencias Reales". La propuesta tiene el objetivo de visibilizar la brecha de desigualdad laboral y promover una inclusión laboral efectiva, que reconozca el talento y la capacidad de las personas con discapacidad intelectual.

La situación del empleo para este colectivo en la Argentina es crítica. Según cifras oficiales, el 70% de la población económicamente activa con discapacidad no tiene empleo. Sin embargo, cuando se pone el foco en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, la exclusión es aún más profunda: organizaciones de la sociedad civil advierten que la cifra de desempleo se eleva al 90%.

discapacidad La propuesta tiene el objetivo de visibilizar la brecha de desigualdad laboral y promover una inclusión laboral efectiva Archivo.

El 70% de las personas con discapacidad no tiene empleo La campaña "Competencias Reales" fue diseñada por la agencia VML Argentina, que mantiene un histórico compromiso con iniciativas de impacto social. A través de esta pieza, se busca alentar a buena parte del sector empresarial para que la inclusión deje de ser un concepto abstracto y se convierta en puestos de trabajo genuinos.

Fundación Discar sostiene que la inclusión laboral en entornos competitivos enriquece la cultura organizacional de las empresas, fomentando la diversidad y la productividad. El Equipo de Empleo de la Fundación trabaja diariamente acompañando tanto a los candidatos, como a las organizaciones para asegurar que la inclusión sea exitosa y sostenible en el tiempo.