El Consejo de la Magistratura destrabó cargos en Comodoro Py y respiran los Milei

El Consejo de la Magistratura de la Nación celebró este miércoles un plenario que puede generar impacto político a futuro. Bajo la presidencia de Horacio Rosatti y con la participación de la totalidad de los consejeros, la sesión iniciada a las 9:30 avanzó en concursos judiciales de enorme trascendencia con resoluciones disciplinarias que sacudieron el tablero de la Justicia federal.

En este marco, hay una coincidencia que merece atención. El Consejo de la Magistratura llevaba más de tres años sin poder aprobar los concursos para cubrir las vacantes más sensibles de Comodoro Py. Este miércoles, bajo la conducción de Horacio Rosatti, lo hizo con 19 votos a favor sobre 20. Es decir, con una unanimidad que en política nunca es inocente.

El plenario aprobó la terna para seis vacantes en los Tribunales Orales Federales del fuero donde se juzga la corrupción del poder. Esos tribunales ahora serán llenados por candidatos que elegirá el gobierno de Javier Milei, que, en este momento, es investigado en ese mismo fuero.

El concurso para cubrir los cargos en los TOF 2, 4, 5 y 6 estaba técnicamente en condiciones de aprobarse desde febrero de 2022. Pasaron por él los últimos tramos del gobierno de Alberto Fernández, toda la era Massa y el inicio de la era Milei. Nadie lo movió. La parálisis tenía una explicación que los actores se cuidaban de explicitar: los tribunales orales federales son demasiado importantes como para que cualquier gobierno los llene sin pelear.

Lo que cambió esta semana no fue la madurez institucional del Consejo. Lo que cambió fue el mapa de intereses. Y cuando los intereses se alinearon, el acuerdo llegó con una velocidad llamativa.

Los tribunales en juego no son cualquier cosa

El TOF 6 lleva cinco años sin jueces titulares. Fue ese tribunal el que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad. El TOF 5 tiene en carpeta el juicio oral por "Los Sauces-Hotesur", la otra causa penal que pesa sobre la expresidenta. Y en ese mismo universo de Comodoro Py tramitan el expediente por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la causa $LIBRA —donde están imputados el propio Milei y su hermana Karina— y las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad bajo Diego Spagnuolo.

Dicho de otro modo: el gobierno que elegirá a los nuevos jueces es, al mismo tiempo, parte en varias de las causas que esos jueces deberán eventualmente juzgar. Es una geometría que la República Argentina ya conoce, y que cada vez le cuesta menos naturalizar.

38 candidatos, pero el orden no obliga a nadie

La terna elevada al Ministerio de Justicia —conducido por Juan Bautista Mahiques, cuyo padre tiene audiencia en el Senado esta semana para renovar su banca en Casación— incluye 38 postulantes. Los primeros en el orden de mérito son Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Schiavo, Luis Arnaudo, Ignacio Labadens y Marcelo Peluzzi. Más abajo aparecen Ivana Quinteros, Nicolás Pacilio, Nicolás Ceballos y otros.

Pero el detalle relevante es este: el Ejecutivo puede ignorar el orden de mérito y elegir al candidato que prefiera de toda la lista. Algunos nombres quedarán fuera por razones de economía procesal —ya tienen audiencias en el Senado para otros cargos—, lo que en la práctica sube posiciones a quienes están más abajo. El mérito, en este esquema, es un criterio entre varios. No necesariamente el decisivo.

La unanimidad que no fue tal

El único voto en contra fue el del abogado César Grau, quien objetó que bajo la propuesta de reforma al sistema de concursos que impulsó la propia Corte Suprema —presidida por Rosatti, el mismo que conducía la sesión— algunos postulantes no deberían integrar las ternas. Es una observación que abre una pregunta incómoda: si la Corte propone reformas que modificarían las reglas del juego, ¿por qué el Consejo aprueba concursos con las reglas viejas? La respuesta posible es que esperar la reforma demoraría aún más los nombramientos. Pero esa respuesta también es conveniente.

López va a jury, Salmain avanza hacia Acusación y Capuchetti queda en pie

El plenario también resolvió tres expedientes disciplinarios que conviene no perder de vista. El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue enviado a jury de enjuiciamiento, aunque su renuncia está simultáneamente bajo análisis del Ejecutivo: dos procesos en paralelo cuya interacción nadie explicó con claridad. El juez federal de Rosario Gastón Salmain, con denuncias en su contra, pasó de la Comisión de Disciplina a la Comisión de Acusación, lo que implica un salto cualitativo en la gravedad del trámite. Y la jueza María Eugenia Capuchetti, que instruye causas de enorme visibilidad, vio archivada la denuncia que pesaba sobre ella. El Consejo siguió en ese punto el criterio que ya había fijado su propia Comisión de Disciplina.

17 ternas, 51 candidatos y el Senado que arranca mañana

En términos de volumen, la sesión aprobó 17 ternas con 51 postulantes para tribunales orales y cámaras federales en Buenos Aires y Córdoba. Todo el paquete fue elevado al Poder Ejecutivo. Y mañana, el Senado comenzará a tratar más de 60 pliegos que el gobierno ya tiene en lista. El primero en la fila será Carlos Mahiques —el padre del ministro— que buscará cinco años más en la Cámara de Casación Penal.

Una semana, en suma, en la que el Poder Judicial avanza a un ritmo que raramente se sostiene cuando no hay un poder político que lo empuja. Vale la pena preguntarse quién empuja, y hacia dónde.