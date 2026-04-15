La Justicia investiga las refacciones en el departamento de Manuel Adorni en Caballito: las fotos del antes y el después

El fiscal Gerardo Pollicita accedió a las fotos que muestran el antes y el después de la vivienda ubicada en Caballito. Hay sospechas sobre el diferencial de US$30.000.

La Justicia recibió las imágenes que muestran con claridad el antes y el después del departamento de Manuel Adorni de la calle Miró al 500 que evidencian una renovación completa: cocina modernizada, dos baños hechos a nuevo, lavadero reacondicionado, cerramientos reemplazados y pisos renovados tanto en el interior como en el exterior.

Bano1

Las obras se realizaron entre mayo y noviembre de 2025, cuando el inmueble aún estaba a nombre de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que actuaron como intermediarias en la operación. Según las escrituras, ambas compraron el departamento por 200.000 dólares y lo vendieron por 230.000. Esa diferencia de 30.000 dólares es uno de los puntos que analiza la investigación.

Cocina

El expediente también revisa el valor declarado en la escritura firmada por la escribana Adriana Nechevenko. En detalle, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo adquirieron la propiedad al exfutbolista Hugo Morales a razón de 1.333 dólares el metro cuadrado cubierto. Tras las reformas, el precio de reventa se ubicó en 1.533 dólares por metro cuadrado.