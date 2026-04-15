Una asistente de Alberto Fernández dijo que su secretaria se lamentaba porque no recibía a Martínez Sosa

La secretaria asistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández , declaró ante el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa “Nación Seguros”, donde Alberto Fernández está procesado y embargado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Se trata del primero de los 6 testimonios solicitados por Mariana Barbitta, defensora de Alberto. Hernández trabajó los cuatro años de gestión a metros del despacho presidencial. Como Secretaria Asistente de la Secretaría Privada entre 2019 y 2023, era la primera en llegar cada mañana, la que atendía el teléfono, la que acompañaba a Jefe de Estado hasta el helicóptero. Desde ese lugar señaló que nunca presenció ninguna instrucción vinculada a seguros, ni de parte de Alberto Fernández ni de María Cantero.

" Me enteré de todo esto por los medios una vez terminada la gestión ", dijo Hernández ante el fiscal Carlos Rivolo y la defensora de Fernández, Mariana Barbitta. En ese marco indicó que durante sus cuatro años en Casa Rosada, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros y marido de Cantero, nunca apareció por la Secretaría Privada. "Nunca estuvo en Casa Rosada, salvo el 10 de diciembre, día de la asunción", precisó, aclarando que solo puede dar fe de lo que ocurrió en ese edificio y no en la Quinta de Olivos.

Ana Clara contó con detalle diversos episodios de angustia de María Cantero, quien le repetía con frecuencia que Alberto no quería recibir a “Hecky”, que él podía ayudarlo a "ordenarse", tanto en la Presidencia como en la vida personal. "Ella me lo dijo muchas veces, es muy verborrágica y suele expresar lo que siente", describió Hernández, que trabajaba el turno de la mañana mientras Cantero llegaba todos los días pasadas las doce del mediodía.

Según Hernández, Cantero tenía una tendencia a ejercer un rol de poder que excedía su jerarquía formal: criticaba a los invitados, opinaba de más, llegaba a gritar en la Secretaría Privada. Todo eso, siempre en el marco del relato testimonial, se cortaba en seco cuando aparecía el propio Fernández. "El Dr. Fernández le pedía que, por favor, no opinara, que bajara la voz, a veces que se retirara", relató.

De lo anterior puso un ejemplo concreto: cuando visitó la Casa Rosada el presidente español Pedro Sánchez, Cantero irrumpió en el despacho presidencial queriendo acercársele "porque decía que era un tipo apuesto", al punto de que Fernández tuvo que llevarla aparte y decirle: "Te dije mil veces que te quedes callada y que te comportes".

Revelaciones sobre los seguros de Cancillería y el miedo a la reacción de Alberto Fernández

Hernández también recordó un momento que, en retrospectiva, cobró otro peso. Cuando estalló el caso de los seguros de Cancillería, Cantero estuvo "muy nerviosa" durante días, repitiendo que "le iban a sacar los seguros a Hecky". En un momento, frente a la posibilidad de pedirle ayuda al presidente, dijo algo que a Hernández le quedó grabado: “No le quiero preguntar a este porque me va a sacar cagando."

La empleada admitió que en ese momento no entendió el alcance de lo que estaba escuchando. "El contexto es que yo desconocía todo lo que se planteó después en los medios", aclaró, y añadió que fue "de las pocas veces" que vio a Cantero así, pidiendo ayuda con algo.

Ana Clara Hernández reconoció que hubo visitas fuera de agenda, aunque siempre quedaban registradas por Casa Militar. Eran conocidos, algún familiar, el hijo del presidente, o casos como el de una pintora llamada Florencia o el de Tamara Pettinato, que sí llegó con carpeta previa porque venía a hacer una entrevista. En ninguno de esos casos, subrayó, era posible entrar sin que todos en la Secretaría Privada se enteraran. "No existía otra puerta", dijo.

Protocolo de obsequios y los próximos pasos en la investigación judicial

Por otra parte, remarcó que Fernández tenía una instrucción explícita de no recibir ningún, presente o regalo. "Todo pasaba por Patrimonio", explicó, y recordó con algo de humor que una vez quiso quedarse con unas lapiceras chinas que habían llegado como obsequio y el propio presidente le dijo que tenían que registrarse. Finalmente, sostuvo que no recibió nada de parte de Martínez Sosa, ni para ella ni para el expresidente.

La declaración de Ana Clara Hernández se extendió por aproximadamente 3 horas, cosa que conllevó reprogramar la testimonial de la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. Los próximos testigos citados fueron la ex superintendente de seguros Adriana Guida y el ex jefe de gabinete de ministros y antiguo canciller Santiago Cafiero el 22 de abril.