Tras su salida de Justicia atravesada por la interna, Sebastián Amerio fue designado en la Procuración del Tesoro de la Nación

Luego de los cambios en el Ministerio de Justicia que repercutieron directamente en la interna del Gobierno, el presidente Javier Milei buscó sanar la herida y designó a Sebastián Amerio hacerse cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación . Se trata de una reparación para el alfil de Santiago Caputo , que dos días atrás fue desplazado sin previo aviso de la Secretaría de Justicia, en un movimiento que fortaleció a Karina Milei en la disputa intestina de la Casa Rosada. Por su parte, el hasta ahora titular del organismo, Santiago Castro Videla, continuará en la Procuración bajo la órbita de Amerio.

A través de un comunicado, la Procuración del Tesoro de la Nación informó este viernes que el presidente designó a Amerio como el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional y máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado, "con el objetivo de fortalecer el volumen político y jurídico del organismo en una etapa clave para la defensa legal de esta administración".

De acuerdo al texto oficial, "la decisión reconoce el trabajo realizado por el Dr. Amerio al frente de la Secretaría de Justicia, desde donde impulsó una agenda de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito". Entre los avances más relevantes de su gestión, el Gobierno destacó la implementación del sistema acusatorio en el 65% del territorio nacional en solo dos años, la modernización del sistema registral automotor y el impulso efectivo de reformas legislativas clave, como las leyes de Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia, así como el reciente Régimen Penal Juvenil que bajó de la edad de imputabilidad a 14 años.

Además, la Procuración elogió a quien era su titular hasta el momento, Santiago Castro Videla, quien "ha llevado adelante exitosamente la Procuración del Tesoro de la Nación hasta el día de la fecha, redefiniendo la estrategia jurídica de la República Argentina en la gestión del presidente Javier Milei". Sin embargo, no se trató de una despedida.

Con el desembarco de Amerio al organismo, el Gobierno decidió ampliar de dos a tres las Sub Procuraciones que funcionan en el organismo, en una búsqueda de "ampliar el alcance y magnitud" de la entidad. Sin embargo, la maniobra respondió al objetivo de formar un lugar para el recién degradado Castro Videla, que pasará a liderar una de las tres dependencias mencionadas junto a las ya existentes lideradas por Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.

Comadira es quien hasta el momento ha coordinando las estrategias judiciales y el asesoramiento jurídico de manera transversal a toda la Administración Pública Nacional, mientras que Stampalija se ha abocado a la estrategia jurídica en litigios y arbitrajes internacionales de alta complejidad. En particular, su trabajo ha sido clave liderando la defensa del juicio vinculado a la expropiación de YPF, sostienen en el Ejecutivo.

"Con esta nueva conducción, la Procuración del Tesoro profundizará su rol como órgano rector del Cuerpo de Abogados del Estado, consolidando una estrategia jurídica firme y profesional para la defensa de las reformas y de las transformaciones estructurales impulsadas por el Presidente de la Nación", finalizó el comunicado.

El ahora exprocurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, continuará en el organismo dentro de una nueva SubProcuraduría bajo la dirección de Sebastián Amerio.

Un curioso error de redacción

En el primer comunicado oficial, el Gobierno informaba que la Procuración del Tesoro de la Nación iba a pasar a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy -la espada jurídica de Santiago Caputo- "con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno".

Sin embargo, diez minutos después, el Gobierno rectificó con un "Fe de Erratas" el texto y aclaró que finalmente la Procuración "NO pasa a la Secretaría Legal y Técnica", sino que "mantiene su condición actual" dentro del Ministerio de Justicia.

Ante el llamativo cambio, desde el Ejecutivo alegaron "un error de redacción". Sin embargo, la marcha atrás levantó sospechas sobre un posible tironeo a último momento para ver quién retenía el organismo, si Legal y Técnica (Santiago Caputo) o el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (Karina Milei). Desde el entorno del nuevo conductor de la Procuración, enfatizaron que no hay movimientos previstos ni debates al respecto y confían en que Amerio y Mahiques podrán trabajar "perfectamente".

Movimientos en medio de una interna con vencedores y heridos

Como contó en su momento MDZ, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio que dejaba Mariano Cúneo Libarona fue orquestada por la menor de los Milei. Cuando el abogado penalista ratificó sus intenciones de dar el paso al costado por agotamiento y considerar su ciclo cumplido, el 'Jefe' movió rápido sus piezas y empujó la designación de Mahiques, a la par que colocó como su número dos a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y un dirigente de su riñón. Este último, amigo desde hace más de 20 años del exfiscal general porteño, fue quien le propuso el nombre a Karina.

La avanzada de la secretaria General de la Presidencia tomó desprevenida al ala caputista. En los días previos, desde el Salón Martín Fierro se descartaban movimientos hasta que el presidente regresara de su gira por los Estados Unidos. Además, en la previa el candidato que parecía de consenso entre todos los sectores y que contaba con el visto bueno de Milei era el exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, pero los planes fueron otros.

Tan de improvisto fue la designación de Mahiques, que Sebastián Amerio se enteró de su desplazamiento mientras se encontraba presidiendo una sesión del Consejo de la Magistratura. "Voy a pedir por circunstancias de público conocimiento que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos, o a Rosada, ahora veré", tuvo que manifestar el exviceministro de Justicia antes de retirarse de la reunión. El episodio circuló en las redes sociales.

Karina Milei y Juan Bautista Mahiques El abrazo de Karina Milei a Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia impulsado por la secretaria General de la Presidencia. Presidencia

Una reparación para Sebastián Amerio: la Procuración del Tesoro

Luego de la desprolijidad, para contener la sangría de la interna y reparar tanto a Santiago Caputo como al propio Amerio, Javier Milei tomó la decisión de ofrecerle a este último un lugar de relevancia. Finalmente, ese puesto fue el del jefe de los abogados del Estado, la Procuración del Tesoro de la Nación. Según pudo saber MDZ, el mandatario llegó a esa resolución tras una reunión con su asesor en la Quinta de Olivos, para luego comunicársela a Amerio.

"Si le es útil al presidente, aceptará", aseguraron en el entorno del abogado. El cargo era ocupado hasta ayer por otro hombre acercado por Caputo, el abogado Santiago Castro Videla, quien estuvo reunido este miércoles en las oficinas del asesor monotributista para ponerlo al tanto de la situación.

En sus nuevas funciones, Amerio estará a cargo de una de las causas más sensibles que transita el Estado, la expropiación de YPF que se tramita en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Hasta donde pudo saber este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro continuará como hasta ahora.

El asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, participan de una reunión junto a la cúpula de la SIDE, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, y otros funcionarios. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ El asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, los heridos en la interna por el Ministerio de Justicia. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Los cambios en Justicia y la reformulación del Triángulo de Hierro

No sucedió lo mismo en los organismos dependientes del Ministerio de Justicia, donde el recién llegado Mahiques les pidió la renuncia a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ). "Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo", manifestó el nuevo ministro en diálogo con A24.

La Procuración del Tesoro es un organismo que si bien está vinculado a la Justicia, escapa de ese razonamiento ya que es designado personalmente por el presidente de la Nación, al manejar causas de alto interés e impacto para el Estado. En el resto de los organismos mencionados, todavía no hay reemplazantes anunciados. Uno de los más sensibles de ellos dado el contexto de conflicto con la AFA es la IGJ, que se preparaba para designar veedores en la casa madre del fútbol argentino.

Mientras tanto, los movimientos en el Ministerio de Justicia fueron una muestra gráfica del momento actual que atraviesan las relaciones de poder del Gobierno, con una Karina Milei cada vez más fortalecida que toma decisiones tanto partidarias como de Estado a la par de su hermano, y en este caso a costa de Santiago Caputo.

En ese marco, el asesor suele decir a sus allegados que el famoso Triángulo de Hierro ideado por el presidente ha sido malinterpretado por el público y el periodismo. "Cuando la gente piensa en el Triángulo, lo piensa mal: con dos vértices inferiores (Karina y Santiago) y uno superior (Javier Milei). Es al revés, dos superiores (los hermanos Milei) y un inferior (Caputo). Por más generosidad y afecto que le tengan, él no deja de ser un asesor", explicaron cerca del exconsultor con contrato de monotributo categoría B, la segunda más baja del régimen.