Marcha en el Congreso: la reacción de los manifestantes tras el rechazo al veto de Milei en discapacidad

A la tradicional marcha de los jubilados se sumaron los manifestantes que reclaman para que "no se abandonen los derechos de las personas con discapacidad".

Familiares y personas con discapacidad se reunen en el Congreso.

Activistas, familiares y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad celebraron que la Cámara de Diputados haya optado por rechazar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia para el sector, que contempla la actualización de asignaciones y prestaciones.

En cuanto al rechazo al veto para las pensiones a personas con discapacidad, la votación resultó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora será el turno del Senado para su tratamiento.

Así se vive la marcha en el medio del debate de Diputados Las agrupaciones, entre las que se encuentran Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, además de familiares y personas con discapacidad, partieron desde distintos puntos para finalmente conglomerarse en el Congreso.

En el lugar, asimismo, se encuentran las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, quienes se asegurarán de respetar el protocolo anti piquetes, por lo que no se podrá manifestar en otro lado que no sea la plaza. Por otro lado, las inmediaciones del Congreso hasta, aproximadamente, la altura de la avenida Corrientes se encuentran cortadas.