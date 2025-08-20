Diputados de la oposición aseguran que pueden salvar la ley de discapacidad: "Los votos son justos"

Live Blog Post

Maquieyra culpó al kirchnerismo por la crisis en discapacidad: "Cínicos"

Martín Maquieyra, diputado pampeano del PRO, ratificó el apoyo al veto de la ley. Sin embargo, aseguró que el reclamo es legítimo y recordó cómo la crisis se incrementó a partir de la pandemia, bajo la gestión de Alberto Fernández: "Esta iniciativa nace de un reclamo al que nosotros, de nuestro bloque, consideramos genuino y por eso en su momento hicimos un dictamen de minoría con nuestra postura al respecto, que es sobre el retraso del nomenclador de los servicios a personas con discapacidad".

"Fruto de la inflación y sobre todo el descalabro que se dejó en este país al final del 2023 lleva años de retraso. Por eso, se planteaba en nuestro dictamen la actualización del nomenclador en consonancia del índice del precio al consumidor, un reclamo que consideramos razonable sobre todo porque viene de varios años", manifestó el legislador macrista.

De este modo, añadió: "Por eso es llamativo que los que parece que no gobernaron nunca y que no tienen responsabilidad en el descalabro en el sistema de prestaciones de las personas con discapacidad hoy vengan a plantear la solución al desastre que dejaron. Hablo específicamente del kirchnerismo. Son los que liquidaron el sistema".

"En 2020, en medio de la pandemia tuvimos una inflación de un 36%, el retraso del nomenclador fue de 26% porque no actualizaron en su totalidad a las prestaciones. En 2021, con una inflación del 50% se ajustó solo el 34%. De vuelta, acumulando más retraso. En 2022, con 94% de inflación, el retraso y el descalce fue del 21%", recordó el pampeano.

Luego, agregó: "En 2023, el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, que dejó el país con una inflación del 211% se comió el 100% de la actualización, y hoy vienen a dar cátedra de la crisis del sistema de las prestaciones a las personas con discapacidad. Primero háganse cargo del desastre que dejaron".