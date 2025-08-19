Una encuesta midió quién ganaría las elecciones legislativas en Mendoza

Más de 7.700 lectores de MDZ eligieron a sus favoritos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Luego de la confirmación de los candidatos para las elecciones legislativas 2025, una encuesta realizada por MDZ reveló la preferencia de los lectores de cara a la votación del 26 de octubre. Con un total de más de 7.700 votos de los lectores de MDZ, el oficialismo se ubicó como el espacio favorito pero estuvo lejos de arrasar. El peronismo se consolidó como la segunda opción, mientras que el Frente Verde se coló en el podió. A su vez, hubo una pelea codo a codo en el cuarto lugar.

El frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se alzó como el favorito con el 32,3%. En segundo lugar quedó el espacio peronista Fuerza Justicialista Mendoza con el 17,9%. La tercera opción más votada fue el Frente Verde con el 10%. En cuarta posición se ubicó el Frente Libertario Demócrata con el 8%, seguido por una escasa diferencia por la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza 7,9%.

Muy cerca quedó también el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con el 7,1% En tanto, el Partido de los Jubilados, que solo llevará candidatos a legisladores provinciales y concejales, alcanzó el 4,8% de los votos.

Mientras que en el último lugar de las preferencias quedó Protectora Fuerza Política con el 3,3%.