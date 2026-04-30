Día del Trabajador: qué dice el durísimo documento de la CGT contra Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundirá un documento con duros cuestionamientos a la gestión de Javier Milei durante la movilización de este jueves prevista para el Día del Trabajador en Plaza de Mayo.

Bajo el título “El trabajo es con derechos o es esclavo”, el texto plantea una fuerte advertencia sobre el rumbo económico y social del país, en un contexto que la central obrera describe como de “preocupación y alarma”.

En el inicio, el documento incluye un homenaje al papa Francisco, a quien se reconoce como una figura de referencia en la construcción de una sociedad basada en el bien común. En ese marco, la CGT llama a reflexionar sobre la situación actual del país.

Uno de los ejes principales del pronunciamiento es el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional , que —según advierten— recorta derechos tanto individuales como colectivos. La central sindical anticipa que continuará recurriendo a la Justicia para defender las garantías establecidas en la Constitución, al tiempo que subraya que cada conquista laboral fue fruto de la organización y la lucha.

El documento también describe un deterioro generalizado en los indicadores económicos, laborales y sociales. Señala caídas en la actividad y el consumo, especialmente en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio, y cuestiona la falta de políticas orientadas a fortalecer el aparato productivo.

En ese sentido, critica que las medidas oficiales favorecen a sectores vinculados a la especulación financiera, en detrimento de un modelo de desarrollo basado en la producción y el empleo. Asimismo, advierte sobre el impacto de la paralización de la obra pública, a la que considera fundamental para la infraestructura y el crecimiento económico.

La crítica al rumbo fiscal

La CGT también cuestiona el rumbo fiscal del Gobierno, al sostener que las políticas de ajuste comprometen el futuro y generan un escenario de vulnerabilidad social. A su vez, advierte sobre la falta de transparencia en torno a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y el aumento del endeudamiento.

Otro de los puntos señalados es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, afectado —según el texto— por la persistencia de la inflación y las limitaciones en las negociaciones paritarias.

Además, el documento menciona el cierre de miles de empresas en los últimos años, el crecimiento del desempleo y la informalidad laboral, y el deterioro del empleo de calidad, en un contexto donde se priorizan sectores primarios de la economía.

Aumento de las deudas

La central obrera también advierte sobre el aumento del endeudamiento de familias y empresas, así como la situación crítica del sistema de salud. En particular, menciona el desfinanciamiento de las obras sociales, los problemas en el PAMI y las dificultades de acceso a prestaciones médicas.

En paralelo, denuncia recortes en políticas destinadas a personas con discapacidad y alerta sobre una crisis en salud mental, asociada al incremento de consumos problemáticos y enfermedades psicosociales.

Por último, la CGT cuestiona el clima político actual, al considerar que se promueve la confrontación social. Frente a este escenario, convoca a recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, inspirada en el mensaje del papa Francisco, con el objetivo de avanzar hacia un país más justo, con desarrollo económico y soberanía política.