La CGT marcha a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador contra el Gobierno: qué calles estarán afectadas

Este jueves que antecede al feriado del Día del Trabajador estará marcado por una marcha convocada por la CGT . Desde las 11 de la mañana, columnas de trabajadores, movimientos sociales y gremios comenzarán a poblar el centro porteño en la previa de la movilización, que tendrá su culminación en Plaza de Mayo a las 15, cuando se leerá un documento con críticas a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria agrupa a más de 100 organizaciones. Además de los gremios históricos de la CGT, estarán presentes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los Bancarios, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA), Camioneros, UOCRA, UDA y organizaciones de jubilados. La UTEP —que nuclea al Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos— también confirmó su presencia, así como agrupaciones sociales y culturales. Las dos CTA y los partidos de izquierda realizarán actos separados.

La consigna que eligió la central para esta jornada sintetiza el eje del reclamo: "Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores".

Las calles que hay que evitar

El impacto sobre la circulación será significativo. Las arterias que se verán más afectadas son Avenida de Mayo, Bernardo de Irigoyen, Entre Ríos y su continuación Callao, Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, la Avenida 9 de Julio, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano.

Desde las 13, el Gobierno implementará cortes de tránsito progresivos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Diagonal Norte y 9 de Julio, Diagonal Sur y Avenida 9 de Julio, conforme se vayan sumando manifestantes.

Operativo de seguridad: 1.000 efectivos y vallado en Casa de Gobierno

La cartera de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó un operativo especial. Cerca de 1.000 efectivos se desplegarán en el área. La Policía de la Ciudad monitoreará la marcha y acompañará a las columnas, mientras que las Fuerzas Federales se posicionarán detrás del vallado perimetral de la Casa de Gobierno.

La instrucción oficial es sostener el protocolo antipiquetes sin elevar la tensión. El vallado busca separar las columnas sindicales de los edificios públicos y evitar el contacto directo entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un contexto en que se espera una concentración masiva.

Qué servicios se verán afectados

La jornada no implica un paro general nacional, pero genera un esquema de adhesiones que afectará varios sectores. ATE anunció un paro en organismos estatales. Otros gremios dispusieron retención de tareas:

Se verán afectados la recolección de residuos, la atención en organismos públicos, el correo y la logística, dependencias estatales (por medidas de UPCN y ATE), trámites y vuelos con guardias reducidas, y el transporte en el centro porteño por los cortes y concentraciones.