Entre lágrimas, Virginia Gallardo reveló por qué aceptó ser candidata a diputada por La Libertad Avanza
En Mujeres Argentinas, la actriz rompió en llanto al hablar de su entrada a la política y respondió a las críticas.
Esta semana se confirmó que Virginia Gallardo será candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, y la noticia no pasó desapercibida. En Mujeres Argentinas, la panelista habló por primera vez de su decisión, se quebró al aire y respondió a las críticas que recibió en redes sociales.
"Quiero que sepan que nada de lo que ocurrió fue planeado. Yo me fui a Corrientes de vacaciones, a festejar el cumpleaños de mi mamá. Pero creo en las causalidades, y por eso acepté", contó sobre cómo se dio el ofrecimiento. Además, reveló que hacía tiempo venía recibiendo propuestas: "Le tengo respeto al cargo, a lo que representa. Cuando me llamaron esta vez hice una lista de pros y contras y casi todo era negativo, pero quiero representar a los correntinos. ¿Quién en estos 20 años desde que estoy en la tele no sabe que soy de Corrientes?".
Gallardo confesó que nunca pensó en dedicarse a la política y que la repercusión la desbordó. "Después del fin de semana se filtró que había aceptado esto. Se armó un gran revuelo en mi casa y me explotó el celular de mensajes", dijo entre risas, aunque admitió que las críticas la golpearon fuerte.
Entre lágrimas, expresó su dolor por los cuestionamientos: "¿A quién hice daño yo? No paro de trabajar, hice de todo, estoy dejando todo de mí para dar todo de mí. Quiero un país mejor por mi hija y para todos nuestros hijos. Yo tengo todo para perder". En ese mismo tono, remarcó: "Yo soy la misma chica de toda la vida: voy al supermercado, compro chipa en el mismo lugar, salgo a caminar a la costanera, vivo en la casa en la que nací".
Esto fue lo que dijo Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas
Sobre el final, la panelista reconoció que encara este nuevo camino con miedo, pero también con convicción: “Todo me da miedo. Pero yo estoy con los mismos valores de siempre. Dicen que pedí plata, me mandan a estudiar… realmente me sorprende el pensamiento de la gente. Dicen que entro a chorearle al Estado, que soy una ñoqui… solo tengo buenas intenciones”.