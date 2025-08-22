Entre lágrimas, Virginia Gallardo reveló por qué aceptó ser candidata a diputada por La Libertad Avanza

En Mujeres Argentinas, la actriz rompió en llanto al hablar de su entrada a la política y respondió a las críticas.

Esta semana se confirmó que Virginia Gallardo será candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, y la noticia no pasó desapercibida. En Mujeres Argentinas, la panelista habló por primera vez de su decisión, se quebró al aire y respondió a las críticas que recibió en redes sociales.

"Quiero que sepan que nada de lo que ocurrió fue planeado. Yo me fui a Corrientes de vacaciones, a festejar el cumpleaños de mi mamá. Pero creo en las causalidades, y por eso acepté", contó sobre cómo se dio el ofrecimiento. Además, reveló que hacía tiempo venía recibiendo propuestas: "Le tengo respeto al cargo, a lo que representa. Cuando me llamaron esta vez hice una lista de pros y contras y casi todo era negativo, pero quiero representar a los correntinos. ¿Quién en estos 20 años desde que estoy en la tele no sabe que soy de Corrientes?".

Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas 2 La actriz será diputada por La Libertad Avanza. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Gallardo confesó que nunca pensó en dedicarse a la política y que la repercusión la desbordó. "Después del fin de semana se filtró que había aceptado esto. Se armó un gran revuelo en mi casa y me explotó el celular de mensajes", dijo entre risas, aunque admitió que las críticas la golpearon fuerte.

Entre lágrimas, expresó su dolor por los cuestionamientos: "¿A quién hice daño yo? No paro de trabajar, hice de todo, estoy dejando todo de mí para dar todo de mí. Quiero un país mejor por mi hija y para todos nuestros hijos. Yo tengo todo para perder". En ese mismo tono, remarcó: "Yo soy la misma chica de toda la vida: voy al supermercado, compro chipa en el mismo lugar, salgo a caminar a la costanera, vivo en la casa en la que nací".