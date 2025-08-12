El Gobierno piensa en Virginia Gallardo como candidata libertaria: dónde podría postularse

El Gobierno reconoció que busca que Virginia Gallardo sea candidata libertaria para las próximas elecciones de octubre . Desde la Casa Rosada se valora la importancia de "tener voceros" que respalden la gestión en televisión y en el resto de los ámbitos de opinión pública, siendo uno de los aspectos principales a la hora de elegir postulantes.

En ese marco, la reconocida vedette y actriz figura en el radar de los violetas para los próximos comicios legislativos. Ella es una fiel defensora de la gestión de Javier Milei en la televisión y es una importante opción para ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Corrientes.

El propio candidato a gobernador por LLA, Lisandro Almirón , lo reconoció en las últimas horas. El diputado, quien hoy mantuvo reuniones en Balcarce 50, dijo: " Es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante ".

"Todavía faltan unos días, creo que el 17 cerramos la lista y tenemos varios candidatos muy buenos, cada uno con su característica", afirmó el candidato en declaraciones a Radio Sudamericana.

Actualmente, la vedette aparece en distintos canales de televisión, donde defiende el plan económico del Gobierno y se enfrenta a panelistas críticos de Milei. Esa defensa y ese anterior vínculo con el presidente hacen que pueda ser "una buena candidata" para llegar al Congreso.

El día que asumió Milei la presidencia, Gallardo posteó en Instagram: "La libertad es una filosofía de vida. Hoy es un día histórico y esto es parte de la mía”. "Obvio que voy a presumir con estas fotos. No todos los días se es ex alumna particular del Presidente de la Nación", agregó, mientras subía una de las clases particulares que tuvo con el actual jefe de Estado.

Cómo conoció Virginia Gallardo a Javier Milei

La modelo comentó años atrás que el líder libertario le dio clases de economía. “Milei empezó yendo como invitado a Polémica en el Bar y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo. No era candidato todavía, sino un loco lindo”, recordó.

“Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas. Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar, y es más fuerte que él también. Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante, que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, señaló en 2022, en diálogo con La Nación.