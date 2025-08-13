Coparticipación de los ATN: el oficialismo ofrece una sorpresiva alternativa para pactar con los gobernadores

Este miércoles, la comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Anexo C de la Cámara de Diputados y dio tres dictámenes para coparticipar el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ) . Horas más tarde, intentarán también brindarle dictamen a la que apunta al Impuesto a los Combustibles líquidos . Se trata de los proyectos de los gobernadores .

La propuesta sobre los ATN prevé ''atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros", por lo que busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la "evidente estrechez financiera", según especifica. Si bien el dictamen de este proyecto iba a ser un revés para el Gobierno, este brindó una sorpresiva alternativa de la mano del PRO.

Los mandatarios provinciales que siempre se prestaron al diálogo, hoy se sienten defraudados con Casa Rosada. Pese a que han acompañado parlamentariamente al oficialismo, los problemas por la coparticipación continúan vigentes.

Pasadas las 13.30, dictaminaron la redistribución de los ATN con 47 presentes en la Comisión de Presupuesto. El de mayoría lleva 27 firmas y es propuesto por Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Luego, hay tres de minoría.

Está aquel dictamen de La Libertad Avanza y el PRO, que podría alcanzar las15 firmas. Están en dudas los tres radicales de Rodrigo de Loredo que forman parte de la comisión: a priori, Lisandro Nieri adhiere; Martín Tetaz y Roberto Sánchez no firmaron nada. Y se suma la sanjuanina Nancy Picón del bloque Producción y Trabajo.

Luego está el dictamen de minoría de la Coalición Cívica, que lleva una firma: de Juan Manuel López. Y la del Frente de Izquierda, que sólo tiene la firma de Christian Castillo. El MID, a su turno, no adhirió a nada.

Sorprendió la alternativa que presentó el libertarismo, de la mano del PRO. Este plantea que los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias serán redistribuidos en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron. Además, invita a CABA a adherir.

Los argumentos en torno de los ATN

La kirchnerista Silvia Selva habló de la importancia de este proyecto debido a una supuesta deuda de Nación con Provincia de Buenos Aires que escalaría a más de 12 millones de pesos. Esto se debe por la falta de financiamiento de fondos para, por ejemplo, garantizar la ley de salud sexual reproductiva, la ley de interrupción legal del embarazo, y en obras públicas.

Juan Manuel López, el único miembro de la Coalición Cívica dentro de la comisión, indicó: "Vamos a presentar nuestro dictamen de minoría para que se pueda coparticipar los ATN cuando no hay emergencias o desequilibrios financieros que pueda determinar este Congreso para que se acabe el látigo y la billetera que vivimos durante tantos años".

Del PRO, Laura Rodríguez Machado explicó por qué no acompañarán la iniciativa de Unión por la Patria: "Hay que disminuir el gasto público, asignar los recursos de acuerdo a las necesidades, y simplemente no hacer uso y abuso discrecional de lo que fueron los ATN. El kirchnerismo, con las emergencias, usó y abusó; con los ATN, usó y abusó. Pero ahora les agarró la solidaridad pública vamos a hacerlo de otra manera, por eso no vamos a apoyar este proyecto que defiende el kirchnerismo".

A su turno, Diego Santilli refirió: "El tema ATN tiene una lógica y el tema de combustibles hay que analizarlo por un lado, y luego ver la realización de las obras. Estaría bueno trabajar en el marco de trabajar las rutas. Como argentinos tenemos que trabajar las tasas de impuestos que están haciendo involucionar el crecimiento de todo el país".

Los gobernadores cuestionan por qué el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación específica para la obra pública, están destinados si las mismas no se realizan. "Si te llevas el impuesto, llevate las obras. Era un buen punto para analizar en presupuesto. Para mí va a haber Presupuesto; el anterior ingresó, se trató y, cuando aparecieron 4 puntos más de déficit, se bajó", añadió "El Colo".

Este miércoles a las 16 también intentarán dictaminar sobre el otro proyecto. Eliminado el Impuesto País, Nación lo reemplazó por el impuesto de las transferencias a los combustibles líquidos, el cual no se coparticipa a diferencia del primero.