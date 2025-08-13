Caso $Libra: El fuerte descargo de Julian Serrano por la acusación de Juan Grabois

Tras la fuerte acusación de Juan Grabois , quien afirmó que Julián Serrano participó de la estafa de $ LIBRA , el influencer lanzó un duro descargo en su cuenta de X. “Sé que a los medios de comunicación les funciona mi nombre y lo utilizan”, disparó.

Esta tarde, el dirigente social anunció que el youtuber cooperó ocultando fondos de la presunta estafa. Inmediatamente, el youtuber negó los cargos y amenazó al dirigente con tomar acciones legales, pero más tarde se expresó mediante un video en sus redes.

“Día complicado para el ‘Yuli’. Me levanté siendo víctima de una operación mediática donde se me acusa de haber participado en una estafa a nivel global”, expresó Serrano. “Quiero que sepan que estoy bien, como ven estoy caminando tranquilo por la calle”, agregó.

El influencer insistió en negar su responsabilidad al deslizar que no se “lo esperaba” y bromear con que se trata de “gajes del oficio”. En esa línea, cuestionó: “Cada tanto mencionan mi nombre porque se ve que vende o funciona y lo viralizan”.

Luego le envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Yo estoy bien, contenido por mi familia, por mis amigos. El que nada debe, nada teme. Claramente las acusaciones son falsas, es mentira, nunca estuve vinculado, ni promocioné nada de eso”, insistió.

“He estado muy alejado de todo lo que es el mundo cripto y la política, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias por el aguante”, cerró el influencer.

El cruce entre Julian Serrano y Juan Grabois

El referente de Patria Grande, quien actúa como querellante en la causa $LIBRA, anunció esta tarde que había novedades en el proceso judicial. En su cuenta de X, afirmó que "la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas".

En ese marco, disparó que el dinero fue "ocultado con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain" que, según denunció, fue presuntamente utilizado “para pagar coimas”. Tras la fuerte acusación, sentenció: “Los hermanos Milei pronto presos”.

Julian Serrano hizo un streaming con Javier Milei en 2021

Disparado, Serrano salió a defenderse en su cuenta de X: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’”, aseguró Serrano, y denunció: “Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico”.

Por último, sostuvo que la acusación en su contra “se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, y le advirtió a Grabois: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.