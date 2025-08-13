La Justicia ordenó congelar más de 300 mil dólares de criptoactivos en la causa $LIBRA

Los fondos se encontraban en billeteras virtuales que registraron movimientos desde diciembre de 2024 hasta febrero de este año, justo después del lanzamiento del token $LIBRA.

En el caso $Libra, la jueza federal María Servini hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y ordenó el congelamiento de más de 323 mil dólares en USDT, una criptomoneda estable, alojados en dos billeteras virtuales.

Para asegurar los fondos, la magistrada libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador, en el marco del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal. En esa línea, la jueza notificó a Tether, la empresa que emite USDT, que confirmó el bloqueo de dicha suma.

La investigación por el caso $Libra La medida se concretó luego de análisis de trazabilidad realizado por el Ministerio Público Fiscal con datos proporcionados por Binance. Allí se detectaron movimientos vinculados a dos de los principales investigados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes compartían el control de una billetera “multifirma”, que requiere la aprobación de varias claves privadas para mover fondos.

De esa billetera salieron los USDT que están congelados. La actividad comenzó en diciembre de 2024, poco después del “Tech Forum Argentina 2024”, evento del que participó el Presidente Javier Milei y terminó en febrero de 2025, el mismo mes en que se lanzó el token $LIBRA.