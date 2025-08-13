Juan Grabois, abogado querellante, acusó al influencer de ocultar fondos ligados a la estafa. Julián Serrano lo negó y advirtió que irá a la Justicia.

Causa $LIBRA: Juan Grabois acusó a Julián Serrano de estar involucrado y el youtuber salió al cruce.

En medio de las investigaciones por el caso $LIBRA en tribunales de EE.UU. y el Congreso, Juan Grabois acusó a Julián Serrano de ocultar fondos de la presunta estafa. En respuesta, el youtuber negó los cargos y amenazó al dirigente con tomar acciones legales.

El referente de Patria Grande, quien actúa como querellante en el caso, anunció "novedades en la estafa $LIBRA". En su cuenta de X, afirmó que "la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas".

Juan Grabois acusó a Julian Serrano de estar involucrado en la causa $LIBRA Juan Grabois acusó a Julian Serrano de colaborar con ocultar dinero de la criptoestafa. En ese marco, Grabois disparó que el dinero fue "ocultado con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain" que, según denunció, fue presuntamente utilizado “para pagar coimas”. Tras la fuerte acusación, sentenció: “Los hermanos Milei pronto presos”.

La respuesta de Julian Serrano a las acusaciones de Juan Grabois Inmediatamente, el youtuber de 31 años, que anteriormente le había expresado su apoyo a Javier Milei, salió a defenderse de las acusaciones de Juan Grabois. Fue a través de un breve comunicado en su cuenta de X.

Julian Serrano se defendió por las acusaciones de la causa $LIBRA Julian Serrano se defendió por las acusaciones de la causa $LIBRA “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’”, aseguró Serrano, y denunció: “Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico”.