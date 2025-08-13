Peronismo tucumano unido: el gobernador Osvaldo Jaldo y su vice competirán en las legislativas

El gobernador Osvaldo Jaldo y su vice serán candidatos en la lista “Tucumán Primero”, que unifica al PJ provincial con críticas al Gobierno nacional.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y su vice, Miguel Acevedo, integrarán la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre, en lo que se perfila como una participación testimonial. La confirmación llegó tras la oficialización de la nómina “Tucumán Primero”, que reúne a todas las corrientes del peronismo provincial.

La lista estará encabezada por Jaldo, señalado en la Casa Rosada como un aliado político, seguido por la diputada Gladys Medina, que buscará renovar su banca antes de que finalice su actual mandato en 2027, el exintendente de Tafí Viejo Javier Noguera y la legisladora Elia Fernández, cuyo período vence en diciembre.

Cómo se compone el resto delos lugares En los lugares suplentes figuran el senador nacional y exgobernador Juan Manzur, la legisladora provincial Carolina Vargas Aignasse y el propio Acevedo.

El frente, que logró unificar al PJ tucumano en un acuerdo que incluye a 14 partidos, fue presentado en el Club Concepción BB de La Banda del Río Salí. “Somos la primera provincia del país con un 100% de unidad peronista”, celebró Jaldo durante el acto.