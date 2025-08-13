Con Sergio Massa fuera de carrera, el peronismo apuesta a un encuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El peronismo busca consolidar unidad en Buenos Aires con un posible encuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes del cierre de listas.

Tras la baja de Sergio Massa como candidato en las elecciones legislativas nacionales, el peronismo busca lograr una cumbre entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, en la antesala al cierre de listas del próximo fin de semana.

En medio de la tensión entre el gobernador bonaerense y el PJ, desde el riñón cristinista deslizaron a la Agencia Noticias Argentina que “Axel debería ir a verla, porque es lo que hicieron la mayoría de los dirigentes. Sobre todo por la situación que está viviendo”.

Pese a la urgencia de ordenar al peronismo de cara a las elecciones del 26 de octubre, hasta el momento los dirigentes no han tenido ninguna reunión presencial y, según afirmaron desde el kirchnerismo, tampoco llamados telefónicos. Por ese motivo insistieron con la moción de generar un encuentro en clave electoral y donde Kicillof también le muestre su apoyo a CFK mientras cumple la prisión domiciliaria.

Sergio Massa confirmó que no será candidato por el peronismo En plena negociación por el cierre de listas, Massa confirmó este miércoles que no será candidato en los comicios nacionales. En cambio, definió que su rol será trabajar para que los dirigentes del Frente Renovador compitan dentro de la lista de Fuerza Patria.

“Lo más importante dentro de este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro”, planteó el exministro de Economía.