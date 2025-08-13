Sergio Massa no será candidato en el peronismo y busca ubicar a su espacio en las listas

Sergio Massa no competirá en octubre, pero trabajará para que su espacio tenga presencia en las listas del peronismo y apuesta a la unidad de Fuerza Patria.

Sergio Massa, referente del Frente Renovador, confirmó este miércoles que no será candidato en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. No obstante, buscará que dirigentes de su espacio integren las listas del peronismo.

Fuentes cercanas al exministro de Economía señalaron a la agencia Noticias Argentinas que su intención es “seguir colaborando con la unidad” de Fuerza Patria, aunque manteniendo un perfil bajo y sin competir por una banca en el Congreso.

Los motivos por los que el exministro de Economía optó por no ser candidato a diputado son diversos. Aunque fue el último postulante presidencial del peronismo, en su entorno consideran que no sería el mejor candidato para integrar ninguna lista. La derrota electoral de 2023, con la victoria de Milei, todavía afecta su imagen y genera preocupación por su impacto en los próximos comicios.

Además, piensan que su nombre no conviene al frente de la lista, dado que el oficialismo centra su campaña en la inflación, indicador que se aceleró durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, lo que podría ser un punto en contra. Por estas razones, Massa eligió mantener un perfil bajo y no exponerse en la contienda electoral.

La interna en el peronismo: Massa vs Grabois Desde su entorno, destacaron que Massa se mostró “satisfecho” por el respaldo recibido desde casi todos los sectores para que encabezara una candidatura, con la única excepción del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. El excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) considera que puede “aportar más desde afuera de la pelea electoral”.