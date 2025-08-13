El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017"

Luego de que el Indec diera a conocer que la inflación de julio fue del 1,9%, Javier Milei, Luis Caputo y otros funcionarios del Gobierno salieron a festejar.

En principio, el presidente le dijo al líder de la cartera económica: "Muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos".

Por su parte, Caputo destacó varios logros, entre ellos que la inflación se ubicó "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo": "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017".

El mensaje de Javier Milei tras el dato de la inflación en julio Además de agradecerle al ministro de Economía, Javier Milei resaltó que la categoría de "Bienes y servicios" subió un 1,4%, y acotó: "Mucho efecto estacional... Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka" (sic).

Milei El tuit de Javier Milei. Luis Caputo explicó el 1,9% de inflación de julio Por su parte, Luis Caputo señaló que el IPC nacional se ubicó "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo", a lo que acotó: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017". Asimismo, habló de la inflación núcleo, que en julio alcanzó el 1,5% y "fue la más baja desde enero de 2018".

En línea con esto, nombró los siguientes dato: