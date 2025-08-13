El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017"
Luego de que el Indec diera a conocer que la inflación de julio fue del 1,9%, Javier Milei, Luis Caputo y otros funcionarios del Gobierno salieron a festejar. En principio, el presidente le dijo al líder de la cartera económica: "Muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos".
Por su parte, Caputo destacó varios logros, entre ellos que la inflación se ubicó "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo": "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017".
Además de agradecerle al ministro de Economía, Javier Milei resaltó que la categoría de "Bienes y servicios" subió un 1,4%, y acotó: "Mucho efecto estacional... Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka" (sic).
Luis Caputo explicó el 1,9% de inflación de julio
Por su parte, Luis Caputo señaló que el IPC nacional se ubicó "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo", a lo que acotó: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017". Asimismo, habló de la inflación núcleo, que en julio alcanzó el 1,5% y "fue la más baja desde enero de 2018".
En línea con esto, nombró los siguientes dato:
- La variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior.
- Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020.
- La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general.
- La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período del año desde 2020.
- La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017.