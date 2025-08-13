La inflación de julio fue de 1,9%: el Gobierno festeja pero mira de reojo al dólar

Finalmente se develó el misterio y no hubo sorpresas, desatando la euforia oficial. La inflación de julio fue 1,9%, y en el acumulado del año suma 17,3%, con un 36,6% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese a la suba del dólar a fin de ese mes, no hubo traslado a precios .

El dato estuvo en línea con las estimaciones previas de las principales consultoras privadas e incluso con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las respuestas de 41 fuentes consultadas (consultoras, entidades financieras y centros de investigación locales e internacionales), que había marcado 1,8% para el séptimo mes del año.

En despachos oficiales celebran el dato, considerando que por tercer mes consecutivo se mantuvo por debajo del 2% y que además, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, difundido esta semana arrojó una variación de 2,5%.

"El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017", escribió el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo en su cuenta de X, y agregó que la inflación núcleo, que fue de 1,5%, "fue la más baja desde enero de 2018".

Además, el titular del Palacio de Hacienda, indicó que "la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período del año desde 2020", en tanto que la "media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017".

Precios para arriba

Con todo, hay que recordar que ya van dos meses con suba de la inflación tras el dato de mayo (1,5%), junio (1,6%) y ahora en julio el 1,9%.

La inflación núcleo, es decir despojada de bienes y servicios regulados y estacionales, quedó en 1,5%, pero en el índice general hubo una fuerte incidencia de los regulados, con suba de 2,3% y especialmente de los estacionales, con una disparada de 4,1%.

Rubro por rubro

En el desagregado por sectores, la inflación de julio se vio impulsada por Recreación y Cultura, con un incremento de 4,8%, mientras que Transporte avanzó 2,8%, lo mismo que Restaurantes y Hoteles.

También se registraron subas importantes en Comunicación (2,3%), Bienes y servicios varios (2,1%) y Educación (1,9%). Otro incremento importante se registró en Alimentos y Bebidas (1,9%), un segmento clave por la incidencia que tiene en el bolsillo de los consumidores.