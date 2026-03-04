Cómo calcular el aumento del alquiler por inflación en marzo 2026 paso a paso

Muchos contratos se ajustan por inflación según el IPC del Indec. Cómo calcular el aumento del alquiler paso a paso y evitar errores frecuentes.

Cómo calcular el aumento del alquiler por inflación en marzo. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Muchos contratos de alquiler en Argentina se actualizan cada tres o cuatro meses por inflación. Si tu ajuste corresponde en marzo de 2026, el aumento debe calcularse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paso a paso, cómo hacer la cuenta correctamente y evitar errores.

Actualmente, propietarios e inquilinos suelen pactar contratos en pesos con actualizaciones periódicas según la inflación nacional. El dato clave es la variación mensual del IPC que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Antes de hacer el cálculo, es importante tener:

El valor actual del alquiler.

El período exacto que debe actualizarse (por ejemplo, noviembre a enero si el ajuste es trimestral en marzo).

Las variaciones mensuales del IPC correspondientes a esos meses. Un punto central: no se deben sumar los porcentajes mensuales. La inflación acumulada se calcula multiplicando las variaciones.

Cómo calcular el aumento con una herramienta online Una forma rápida es utilizar una calculadora automática de inflación acumulada que tome como base los datos oficiales.