Cómo calcular el aumento del alquiler por inflación en marzo 2026 paso a paso
Muchos contratos se ajustan por inflación según el IPC del Indec. Cómo calcular el aumento del alquiler paso a paso y evitar errores frecuentes.
Muchos contratos de alquiler en Argentina se actualizan cada tres o cuatro meses por inflación. Si tu ajuste corresponde en marzo de 2026, el aumento debe calcularse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paso a paso, cómo hacer la cuenta correctamente y evitar errores.
Actualmente, propietarios e inquilinos suelen pactar contratos en pesos con actualizaciones periódicas según la inflación nacional. El dato clave es la variación mensual del IPC que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Qué datos necesitás para actualizar el alquiler
Antes de hacer el cálculo, es importante tener:
- El valor actual del alquiler.
- El período exacto que debe actualizarse (por ejemplo, noviembre a enero si el ajuste es trimestral en marzo).
- Las variaciones mensuales del IPC correspondientes a esos meses.
Un punto central: no se deben sumar los porcentajes mensuales. La inflación acumulada se calcula multiplicando las variaciones.
Cómo calcular el aumento con una herramienta online
Una forma rápida es utilizar una calculadora automática de inflación acumulada que tome como base los datos oficiales.
El procedimiento suele ser:
- Ingresar el monto actual del alquiler.
- Seleccionar el mes inicial del período a actualizar.
- Indicar el mes final del período.
- El sistema devuelve el valor actualizado.
Cómo calcular el aumento de forma manual
También es posible hacer la cuenta sin calculadora, usando la fórmula correcta.
Paso 1: buscar los datos oficiales. Ingresar al sitio del Indec y consultar el informe mensual del IPC en la sección de “Precios al Consumidor”. Allí figuran las variaciones mensuales necesarias.
Paso 2: aplicar la fórmula
Cada porcentaje mensual debe:
- Dividirse por 100.
- Sumarse 1.
- Luego se multiplican esos factores entre sí y por el valor actual del alquiler.
La fórmula es:
Alquiler actual x (inflación mes 1/100 + 1) x (inflación mes 2/100 + 1) x (inflación mes 3/100 + 1)
Error frecuente: sumar los porcentajes
Uno de los errores más comunes es sumar directamente las inflaciones mensuales. Ese método no refleja la variación real, porque cada mes impacta sobre el valor ya actualizado del anterior.
Por eso siempre debe utilizarse la multiplicación.
Clave para marzo 2026
Si tu contrato establece ajuste trimestral por inflación y corresponde actualizar en marzo, debés tomar los últimos tres meses informados por el Indec. Revisar bien el período indicado en el contrato es fundamental para aplicar el aumento correcto.