El dinero de los otros, la imperdible serie del mayor fraude fiscal europeo llega a la Argentina: dónde verla

Un escándalo real, 146.000 millones de euros desviados en la mayor estafa vista en la historia de Europa y dos mujeres que se niegan a mirar para otro lado. De eso trata El dinero de los otros (Other People’s Money) , la miniserie alemana creada por Jan Schomburg que llega a la pantalla argentina este miércoles 4 de marzo.

El dinero de los otros propone algo más que una historia basada en una megaestafa: una batalla desigual contra el poder, la impunidad y una maquinaria diseñada para que nadie entienda nada… o para que nadie se anime a enfrentarlo.

A lo largo de 8 episodios , el thriller alemán muestra cómo una red delictiva, integrada por abogados, inversores ricos y banqueros, ideó el fraude fiscal más grande de la historia de Europa. Al notar los movimientos extraños, dos figuras claves -una fiscal y una funcionaria de impuestos- empujan la investigación en contra de los estafadores cuando todo alrededor sugiere que lo mejor es callar y mirar para un costado.

De cara al estreno de la serie en el país, por la pantalla de Europa Europa, MDZ entrevistó a su creador, Jan Schomburg , quien reveló por qué se vio atraído por el caso para llevar adelante una producción de este nivel.

Jan Schomburg es el showrunner alemán de El dinero de los otros.

- Es tu primera vez trabajando como showrunner en esta serie, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia?

- En Alemania esta posición es bastante nueva, así que nadie realmente sabe qué es y qué significa. Conozco muchas series donde el showrunner y los directores entran en conflicto porque los directores no están acostumbrados a que haya una persona creativa de alguna manera por encima de ellos.

Pero, como yo también dirigí algunas películas, de alguna manera tenía la sensación de que teníamos que ser realmente cuidadosos con esto. Tuve dos directores maravillosos y el trabajo fue muy bueno. Y debo decir que disfruté mucho esta posición como showrunner. Para mí fue como estar en un taller de canciones, donde haces un boceto y otros trabajan, hacen un trabajo fino, lo pulen. Realmente lo disfruté y quiero hacerlo de nuevo.

- Para crear Other People’s Money te inspiraste en el mayor escándalo fiscal de Europa. ¿Por qué te interesó convertir ese escándalo en una serie de TV?

- Mi productor me preguntó si quería hacer algo sobre el escándalo y yo no había leído muy profundamente acerca de ello. Solo recordaba, en algún lugar de mi mente que, una vez, un grupo nos robó mucho dinero, pero no me importaba tanto.

Luego empecé a investigar y creo que la razón central por la que lo hice fue que estaba muy fascinado por el personaje de la fiscal estatal de Colonia. Es una mujer que es realmente la persona más genial del mundo. Estaba muy impresionado por ella. La entrevisté algunas veces y me contó que, durante algunos años, hizo todas estas investigaciones prácticamente sola, mientras todos estaban en su contra, incluso sus superiores. Pero ella simplemente siguió haciéndolo y utilizó una fuerza de superhéroe muy especial.

La gente la subestimaba y decía “solo es una pequeña mujer rubia, no sabe nada, no entiende, no es peligrosa”. Y luego logró llevar a estas personas a la cárcel, recuperar dinero para el Estado, para todos nosotros.

Yo estaba realmente orgulloso de que el colectivo democrático pudiera luchar contra los bancos y los mercados financieros y decirles que no aceptamos eso. Por eso, quería que esta serie fuera alentadora. Para mi era inspirador no tener que terminar la serie como tantas series sobre fraude financiero. En cambio, les dijimos a los responsables: “Lo sentimos, pero no aceptamos que tomen millones del colectivo. Tienen que ir a la cárcel”.

- ¿Qué fue lo más difícil de explicar o mostrar en la serie? Puesto que, para que el caso quedara claro para la audiencia, tenías que reconstruir la ingeniería financiera compleja y la burocracia y cómo funcionan los bancos.

- A mí tampoco me interesa en absoluto la estructura financiera. Aquí, muy a menudo, las personas que hacen fraude financiero usan la narrativa de que es demasiado complejo para ti, que ni siquiera intentes entenderlo. Por eso, realmente queríamos intentar que la gente lo entendiera, en un nivel muy básico para que sea bastante fácil de entender. Pero cuando se trata de los detalles se vuelve realmente complejo y cuanto más empiezas a explicar, menos entiendes.

Debo confesar que personalmente pensé al menos una vez que tenía que entender todo en detalle. Así que me tomé dos o tres semanas en las que solo trabajé y traté de concentrarme y, durante una hora, podría haberte explicado todo.

Creo que, para la serie, más importante que entender los detalles fue encontrar imágenes y hacer que la gente entienda las estructuras de cómo funciona la corrupción y cómo hacen los lobistas para influir en la ley y la legislación.

El dinero de los otros (Other People's Money) está dirigida por el cineasta Jan Schomburg.

- Recientemente hablaste sobre la mujer que te inspiró para crear la serie. ¿Se trata del personaje de Inger?

- No, el personaje que me inspiró aparece en el episodio 4. Es una fiscal alemana. En el lado danés también hay una mujer muy inspiradora y esa es Inger.

- ¿Y por qué quisiste mostrar su perspectiva para combatir la burocracia y el fraude?

- Varias personas luchan junto a la fiscal por la gente que fue estafada. La sociedad danesa y la alemana están organizadas de manera bastante diferente. La sociedad alemana tiene una tradición mucho más fuerte de jerarquía y creo que el fraude es a una escala más grande. En Dinamarca la gente confía mucho más entre sí, por lo que fue mucho más fácil cometer el fraude. Ellos eran, en cierto modo, ingenuos y eso me conmovió.

En cambio, la fiscal es para mí como un personaje de fuerza vidente porque ve muy temprano lo que está pasando y siempre intenta decirle a la gente: “Miren, la caja fuerte está abierta, están robando. ¿Por qué no lo ven?”. Y la gente simplemente dice: “No, no está pasando”.

También quise mostrar la relación, la amistad con el compañero de trabajo con quien lucha. En un momento, su compañero se enoja tanto que comete un pequeño fraude él mismo. Y al final, no quiero hacer spoiler, pero, en el caso real, este pequeño trabajador fiscal de Dinamarca fue el único que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo.

Karen-Lise Mynster (Inger Brøgger), Dia Jovanovic (Olga Strojewa) y David Dencik (Niels Jensen).

- ¿Qué buscabas en los actores para que el elenco fuera perfecto para retratar esta historia?

- Si miras la serie, estructuralmente está construida como una historia de amor. Hay dos triángulos amorosos en ambos lados. Un triángulo danés y uno alemán. Buscaba personas que también tuvieran una atracción entre sí y que me gustaría ver juntas.

En el lado alemán era importante tener energía para construir una relación padre-hijo. Además, el joven abogado es un personaje muy interesante porque es tan malo de alguna manera; siempre intenta encajar y hacer lo correcto, pero está dispuesto a cruzar límites. La fiscal me dijo en algún momento que estos banqueros son un poco como la mafia pero sin honor. Creo que él realmente es una persona sin honor; puede transformarse en cualquier cosa. El actor fue el primero en hacer el casting y realmente me sorprendió, eso que es reconocido por hacer teatro.

Nils Strunk interpreta a Sven Lebert en El dinero de los otros, una de las mentes detrás de la megaestafa.

- En Argentina tenemos una histórica discusión sobre los impuestos. ¿Crees que esta serie puede atraer a una audiencia argentina?

- Argentina tiene una larga historia de problemas que no están relacionados solo con problemas económicos argentinos. Creo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la sociedad internacional tomaron decisiones muy malas para Argentina, y todavía está sufriendo esas decisiones de ideas neoliberales.

Cuando Argentina tuvo problemas la forzaron a tomar medidas neoliberales y creo que fue un gran problema. Su actual presidente, Javier Milei, tiene una idea de sociedad que no comparto. Creo que, a largo plazo, sus soluciones no funcionan para toda la sociedad sino sólo para unas pocas personas. Y creo que también se vuelve evidente en la serie que la agenda neoliberal de recortar todas las autoridades gubernamentales es una gran ventaja para personas muy ricas.

Creo que tenemos que organizar nuestra sociedad mucho más en un sentido colectivo, para que no sean tan pocos los que se beneficien del dinero.

- ¿Qué expectativas tenés ante la llegada de la serie a la Argentina y a toda América?

- Esta serie y muchas fuerzas muestran que necesitamos otra idea sobre cómo queremos vivir juntos y cómo queremos compartir la riqueza. Es una catástrofe cómo los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. No es solo un problema de Argentina sino de casi todos los países. Y ahora empezamos a tener una idea de que hay una clase muy rica que simplemente no le importa el resto.

David Dencik en la piel de Niels Jensen en El dinero de los otros.

Nosotros como colectivo tenemos el poder de hacerlos responsables. Esta serie puede inspirar a la gente a decir que no tenemos que aceptar eso, podemos evitar que suceda.

El elenco de El dinero de los otros

El elenco principal de la serie está encabezado por Justus von Dohnányi, Lisa Wagner, Nils Strunk, Karen-Lise Mynster y David Dencik.

Cuándo se estrena El dinero de los otros en Argentina

Estreno: miércoles 4 de marzo de 2026, 22 (Argentina)

Dónde ver El dinero de los otros en Argentina