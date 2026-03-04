La inquietante serie de 6 episodios que escala en el ranking de Prime Video

El streaming tiene de todo. Hay series, películas y documentales para todos los gustos. Si sos de los que busca una serie corta, de esas que te enganchan desde el principio y se convierten en una obsesión, esta recomendación es para vos.

En 2018 nos dejamos seducir por Joe Goldberg, el carismático protagonista de la serie You de Netflix, que encontró una manera elegante (y perturbadora) de meternos en la mente de un asesino. Ahora, Prime Video acaba de estrenar Sweetpea, una producción de británica de 2024, con una premisa igualmente de escalofriante.

Rhiannon Lewis es de esas personas que nadie registra. Es ignorada en el trabajo, la llevan por delante en la calle y es constantemente subestimada. En la adolescencia fue víctima de bullying y esa herida parece no haber cerrado del todo. Hoy trabaja en la recepción de un diario local, cuida a su padre enfermo y acumula frustraciones en silencio. Hasta que una seguidilla de golpes emocionales la empuja al límite. A partir de ahí, Sweetpea deja claro que no estamos ante un drama tradicional.

Un impulso violento lo cambia todo. Lo que podría haber sido el comienzo de una historia de culpa se transforma, inesperadamente, en el punto de partida de una liberación total. Después del crimen, Rhiannon empieza a salir de su caparazón. Exige respeto en la redacción, pelea por un ascenso y hasta se anima a vínculos que antes evitaba.

A lo largo de 6 episodios , la serie va mostrando esa contradicción incómoda. A medida que vida mejora, su moral se desmorona. Es como si la violencia le diera una confianza que nunca tuvo. Y ahí la serie se vuelve incómoda de verdad.

Mirá el tráiler de la serie Sweetpea

Sweetpea - tráiler subtitulado

La comparación con You funciona por la narración en off y por esa complicidad forzada con alguien que hace cosas terribles. Pero Sweetpea es menos glamorosa y bastante más ácida. No romantiza a su protagonista ni la convierte en genio manipulador. La muestra frágil, torpe y contradictoria.

La adaptación de las novelas de C. J. Skuse, a cargo de Kirstie Swain, tiene algo de sátira social que la diferencia del thriller tradicional. Hay una lectura sobre la invisibilización femenina, sobre el cansancio acumulado y sobre lo fácil que es no ver a alguien hasta que hace algo imposible de ignorar.

Cuando aparece la detective que empieza a investigar los asesinatos, interpretada por Leah Harvey, la tensión crece. Y el regreso de su antigua acosadora (a cargo de Nicôle Lecky) suma una capa más personal al conflicto.

La serie está protagonizada por Ella Purnell, conocida por sus roles en Arcane, Yellowjackets y Fallout, la exitosa serie de Prime Video basada en el videojuego del mismo nombre. El resto del elenco incluye a Jeremy Swift, Calam Lynch y Leah Ferguson.

Si te gustan las historias con humor negro y los protagonistas que no entran en categorías simples, Sweetpea vale la pena. No es liviana, no es complaciente, pero es de esas series que te hace querer darle play al siguiente episodio sin pensarlo dos veces.