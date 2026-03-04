Designaron a los nuevos directivos de OSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de las nuevas autoridades de la obra social de las Fuerzas Armadas , denominada OSFA, una entidad que surge tras la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ( IOSFA ) luego de los problemas financieros que atravesaba el organismo.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 88/26 y establece la conformación del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará como un ente autárquico con personería jurídica y capacidad para actuar tanto en el ámbito del Derecho Público como del Derecho Privado.

La creación de este organismo forma parte de la reorganización del sistema sanitario que brinda cobertura al personal militar. A partir de esta reforma, la atención médica del personal de las Fuerzas Armadas quedará separada de la de las fuerzas federales de seguridad, ya que también se creó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Según la normativa, la nueva obra social tendrá alcance en todo el territorio nacional y quedará bajo la fiscalización del Ministerio de Defensa, que actuará como autoridad de aplicación. La conducción estará a cargo de un directorio integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, designados y removidos por el titular de la cartera de Defensa .

En ese marco, el ministro de Defensa designó como integrantes titulares del directorio a Sergio Maldonado, Omar Horacio Domínguez, Gustavo Rubén Rivas y Juan Carlos Ruiz Pringles, todos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Los suplentes serán Juan José Collins, Darío Gabriel Banchio, Miguel Ángel Alonso y Sergio Luis Busdrago.

La obra social de las Fuerzas Armadas surgió tras la reestructuración del IOSFA y será administrada por un directorio designado por el Ministerio de Defensa.

El decreto también establece que los miembros del directorio ejercerán sus funciones por un período de dos años, con la posibilidad de ser reelegidos una única vez. Además, en caso de renuncia o ausencia justificada, los suplentes podrán asumir las funciones de los titulares con las mismas atribuciones.

Dentro de la estructura de conducción, Maldonado fue designado presidente del directorio y Domínguez vicepresidente, cargos que se ejercerán durante el plazo establecido en la normativa.

La reglamentación prevé además que para integrar el directorio se deberán acreditar condiciones de idoneidad técnica y experiencia en áreas vinculadas a la administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública o administración financiera.

En cuanto al funcionamiento del sistema, la normativa establece que tanto la OSFA como la OSFFESEG deberán destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud. Los gastos administrativos no podrán superar el 8%, mientras que hasta un 12% adicional podrá destinarse a otras prestaciones sociales.

Victoria Villarruel y Luis Petri chocaron por el escándalo de IOSFA

Luis Petri, diputado nacional, cargó contra Victoria Villarruel en una entrevista. Esto se da tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, ya que el presidente le lanzó algunos dardos por elevación a la vicepresidenta. Es por eso que el exministro de Defensa recogió el guante, aunque Villarruel no se quedó atrás.

"No me sorprende que Villarruel esté fuera de lugar (por la apertura de sesiones) porque ha estado fuera de lugar dos años. Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno, ¿qué sos?", comenzó diciendo Petri en una entrevista con TN, sobre el rol que tuvo la vice en la apertura de sesiones ordinarias. Tras estas declaraciones, Victoria Villarruel salió a responderle a Petri a través de su cuenta de X: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".