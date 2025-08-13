Desde Olavarría, Axel Kicillof llamó a votar por el peronismo y advirtió que Milei profundizará los recortes a jubilados, discapacitados y obra pública.

Axel Kicillof advirtió que sin apoyo en septiembre, Milei irá más 'a fondo' contra jubilados y discapacitados.

En la recta final para las elecciones provinciales, Axel Kicillof lanzó un fuerte mensaje electoral durante una recorrida por la Séptima Sección. El gobernador advirtió que, si gana la lista de Javier Milei, el ataque a los jubilados y discapacitados va a ir “más a fondo”, y llamó a que lo apoyen el 7 de septiembre.

En un clima tenso dentro del peronismo, que todavía negocia por la unidad, Kicillof aseguró: “Esto se define en las elecciones. Si ahora Milei consigue un acompañamiento, un respaldo, va a pensar que está bien apalear jubilados, va a pensar que no importa a nadie que los discapacitados se los trate con desprecio, que se corten los remedios, que pare la obra pública”.

Axel Kicillof llamó a votar por el peronismo en Olavarría Luego de anticipar que, si la boleta libertaria triunfa en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional “va a ir más a fondo”, pidió: “Por favor, con toda la humildad y con todo el respeto, si piensan que esto no va más, que esto no sirve, que esto no funciona, vayan y voten para defender Olavarría”.

El discurso de Axel Kicillof en Olavarría De recorrida por dos distritos clave de la Séptima Sección Electoral, Olavarría y Azul, Kicillof aseguró este miércoles que el 7 de septiembre hay “una oportunidad de oro” para frenar a Milei. En esa línea, agregó que la boleta de Fuerza Patria es la única que puede “parar esta política que nos deja sin trabajo, con hambre y problemas a la mayoría”.

El mandatario visitó los distritos de la Séptima Sección acompañado por los intendentes Maximiliano Wesner (Olavarría) y Nelson Sombra (Azul), la candidata a primera senadora de Fuerza Patria, María Inés Laurini, y los postulantes locales. Juntos recorrieron obras, entregaron escrituras y pusieron en marcha el nuevo laboratorio en el hospital Materno Infantil “Argentina Diego”.