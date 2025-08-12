Patricia Bullrich disparó contra Kicillof y mostró cómo los presos usan celulares en las cárceles bonaerenses

En días electorales clave, la ministra de Seguridad mostró videos de personas privadas de su libertad en Provincia utilizando celulares e interactuando en redes. Calificó al gobernador de "inútil".

Continúa el "Nunca Más" que se adueñó el libertarismo para hacer una cruda campaña dentro de provincia de Buenos Aires contra el kirchnerismo. La ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, criticó al gobernador Axel Kicillof al mostrar videos de presos utilizando celulares en las cárceles bonaerenses, lo tildó de "inútil" y se diferenció.

Explicó que desde marzo de 2020, los presos del Sistema Penitenciario Bonaerense tienen acceso a teléfonos móviles. Desde sus celdas pueden usar redes sociales, grabar videos en TikTok y "organizan estafas, grooming y venta de drogas". "El inútil de Kicillof lo permite", disparó la funcionaria.

"En la provincia de Buenos Aires, quien las hace no las paga. El 7 de septiembre, privilegios para los delincuentes nunca más. Kirchnerismo nunca más", cierra su mensaje a través de X.

Video: Bullrich contra los celulares en las cárceles

"¿Vos sabés que los presos en la provincia de Buenos Aires pueden tener celulares y pueden desde ahí armar sus organizaciones criminales, y seguir delinquiendo y destruyendo la vida de familias de la Provincia y del país?", cuestiona la ministra en la filmación que difundió.