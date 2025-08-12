Corrupción: simulaban compras, robaron plata del Estado y van a juicio 12 años después

Un grupo de funcionarios y empleados de la Dirección de Ganadería van a juicio por fraude a la administración pública. Los hechos ocurrieron desde 2013. Los detalles.

Por los montos, el caso no parece relevante. Pero en Mendoza la corrupción es de los delitos con menos condenas y por eso toma otro matiz. Esta semana comienza en Tribunales un juicio en el que un ex funcionario y un empleado estatal están acusados de fraude a la administración pública, luego de que se detectaran manejos irregulares en la Dirección de Ganadería.

Se trata de maniobras detectadas en 2013 y que fueron advertidas por el Tribunal de Cuentas y luego denunciadas en la justicia por Fiscalía de Estado. Los acusados originales eran 5, pero el juicio apunta a quien era director de Ganadería de la provincia: Juan Manuel Tejada. El exfuncionario es veterinario y había asumido en el cargo en 2013.

Entre otras cosas, se sospecha se que usaron facturas apócrifas para obtener pagos por bienes y servicios inexistentes o duplicar pagos debidos a proveedores. La causa era porque se detectaron cerca de 3.500.000 pesos sin rendir. Esos valores eran a 2013, por lo que el monto del desfalco es significativo.

En la trama se descubrió un mecanismo de gestión de compras truchas a través de facturas también apócrifas. “Compra de bienes y servicios respaldadas con comprobantes ilegítimos e insuficientes”. Así titulaban los investigadores a las sospechas. Entre otras cosas, había destinatarios de las compras que no tenían actividad comercial, o se dedicaban a otra cosa. El mecanismo era generar esa supuesta compra para cobrar de manera irregular. "La documentación no estaba en forma: los recibos de pago de las facturas no estaban firmados, no había recibos del proveedor, los expedientes no estaban foliados, no había documentación acreditativa del pedido de bienes o servicios por sector requirente, etc. Lo expuesto denotó una clara deficiencia de control, por lo que las pruebas de cumplimiento de control resultaron negativas...se verificó en varios casos, que un mismo proveedor prestaba servicios diversos, por ejemplo prestaba servicios de impresión, servicios de encomiendas, servicios de albañilería y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos", describen en el Fallo del Tribunal de Cuentas.