Es ley la ampliación del uso de armas de fuego para los policías

La iniciativa ya había obtenido media sanción en Diputados y posteriormente fue tratada por la Cámara de Senadores donde se incorporaron modificaciones y las aprobaron por amplia mayoría. Por este motivo, el expediente volvió a la Cámara Baja para su revisión y aprobación final este miércoles.

El proyecto establece criterios respecto al uso de armas de fuego por parte del personal de seguridad en situaciones de peligro inminente , contemplando casos de legítima defensa, protección de terceros o cuando exista riesgo grave para la vida o la integridad física.

La propuesta también incorpora parámetros para determinar la existencia de ese peligro y fija pautas sobre la identificación y advertencia previa al uso de armas, salvo en circunstancias excepcionales donde ello implique un riesgo mayor.

Además, la iniciativa contempla la posibilidad de convocar a personal retirado para cumplir determinadas funciones, regulando las condiciones y la retribución correspondiente según el grado que ostentaban al momento de su retiro.

Por otra parte, la incorporación del artículo 322 bis, habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para tareas específicas dentro de la fuerza. Establece al respecto que “el personal convocado al que la autoridad le encomiende tareas funcionales directivas con conducción de personal y disponibilidad horaria permanente percibirá hasta el 100% de la asignación de clase equivalente al grado que ostentaba al momento del retiro”.

Cuándo podrá la Policía de Mendoza usar un arma de fuego

En declaraciones recientes a este medio, el senador radical David Sáez aseguró que "permite el uso del arma de fuego solo en casos excepcionales para proteger la vida de las personas".

La ley 6722 fija principios de actuación policial donde incluye pautas para el uso de armas de fuego, pero que "es necesario adecuar la normativa federal a la provincial con un nuevo protocolo de actuación policial".

De esta forma dio un ejemplo que actualmente no está incluido en la ley del uso de armas de fuego, como en el caso para "impedir la fuga de una persona que represente un peligro inminente o para resguardar la protección y seguridad de establecimientos de detención".

policia operativo uep barrio 1

Además, Sáez acotó que en la reforma de la ley "se define con mayor claridad el concepto de 'peligro inminente' (ndr: en esos casos el efectivo podrá usar su arma) y establece que en estos casos no será obligatorio que el personal policial deba identificarse previamente por razones de seguridad en el accionar".

"El ejemplo más claro es cuando el policía enfrenta a un delincuente con una réplica, ahí le damos esa potestad para que pueda actuar ante un peligro inminente", explicó Sáez a MDZ.

Críticas del PJ

La medida generó el rechazo de parte del Partido Justicialista, quienes aseguraron que más que generar certezas en el accionar policial, siembran dudas de acuerdo a "ambigüedades" dentro de la ley y acusaron de que se trata de un "engendro" de una resolución de la Policía Federal firmada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el recinto, el diputado German Gomez indicó que al aprobar esta iniciativa "habrá consecuencias jurídicas" que generará "grises", considerando al respecto que "avanzamos sobre cuestiones poco claras, y son realmente muy peligrosas de no corregirlas".