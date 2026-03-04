Allanamientos en Rosario: secuestraron un arsenal de armas, millones de pesos y hay tres detenidos

Una historia de película, pero en la vida real. En tres allanamientos que realizó la policía en Rosario y la zona logró incautar un arsenal de armas que estaban bajo tierra, dinero en efectivo y detuvo a tres personas que estarían vinculadas a una organización criminal.

Los procedimientos se llevaron adelante en Rosario, Ibarlucea y Roldán, en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación. Participaron la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

“Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicaron los investigadores.

El primer allanamiento se concretó en un departamento de Rosario, en barrio 7 de Septiembre, donde se incautaron numerosos teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares.

Los investigadores sostienen que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una pesquisa que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos operativos se realizaron en las localidades de Ibarlucea y Roldán. En uno de los domicilios allanados los agentes encontraron barriles enterrados que contenían armas de fuego de gran calibre.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores tenían indicios de que ese lugar podía ser utilizado como depósito o punto de resguardo de armamento por parte de organizaciones criminales. La modalidad —tachos enterrados con armas, droga o dinero— ya había sido detectada en otros procedimientos vinculados a estructuras delictivas.

Rosario. armas Las armas incautadas estaban enterradas en el interior de unos tachos, indicaron desde la policía.

Armamento de alto poder de fuego

Entre el material secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y .40, armas de marcas Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana. También fueron incautadas escopetas y otras armas largas.

El fiscal regional Matías Merlo destacó la magnitud del hallazgo y su impacto en el plano de la seguridad pública. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó. Según indicó, el armamento estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial.

Por su parte, el fiscal Patricio Saldutti confirmó que hay tres personas detenidas y que los teléfonos celulares secuestrados serán sometidos a peritajes.

Además, adelantó que una de las líneas de investigación apunta a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, explicó.

Las autoridades remarcaron que el resultado es producto de tareas de inteligencia criminal sostenidas durante varios meses y que el objetivo central fue retirar de circulación armamento de gran calibre en una región atravesada por investigaciones por violencia altamente lesiva.