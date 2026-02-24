Escándalo en Santa Fe: imputaron a un fiscal por presunto abuso sexual de una menor

Leandro Benegas, fiscal de Santa Fe , fue imputado por el delito de abuso sexual de una menor de edad, en una audiencia realizada en los tribunales de Vera, en el norte de la provincia. Por el momento, no estará detenido. Se trata de un caso que sacude al sistema judicial local por la gravedad de los cargos y su condición de funcionario público.

La acusación fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Norma Senn, quien tras formalizar la imputación dispuso la prisión preventiva del funcionario. Sin embargo, la medida no podrá ejecutarse por el momento debido a la aplicación de la Ley Nacional 25.320, que establece inmunidad de arresto para determinados integrantes del Poder Judicial. Por esa razón, se ordenó comunicar la resolución a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial —o al organismo correspondiente—, que deberá intervenir para definir los pasos institucionales.

Mientras tanto, la Justicia dispuso una serie de medidas alternativas: Benegas deberá constituir domicilio legal, no podrá salir del país, tendrá que entregar su pasaporte en 48 horas y tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y con testigos.

De acuerdo con la imputación, al fiscal Benegas se le atribuye abuso sexual con acceso carnal, con promoción a la corrupción de menores agravada por el uso de intimidación o coerción. La investigación sostiene que los hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2013, cuando el imputado ejercía la abogacía y la víctima era adolescente. En ese período, Benegas se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera y mantenía una relación jerárquica con el padre de la joven, un elemento que la acusación señala como parte del contexto de poder.

La denuncia penal fue completada recién el año pasado ante la Fiscalía General y la Auditoría General de Gestión. En el expediente se describen conductas que, según la acusación, habrían sido cometidas mediante engaño, amenazas, violencia, abuso de autoridad o aprovechamiento de una relación de dependencia o convivencia.

La querella: amenazas y pedido de preventiva efectiva

El abogado querellante Dionisio Ayala Fernández sostuvo previo a la audiencia que la joven no pudo denunciar antes por presuntas amenazas directas atribuidas al imputado y por un episodio que calificó como tentativa de homicidio ejecutada por personas de su entorno.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para terminar con esta impunidad política y judicial en el departamento Vera”, afirmó.

Los antecedentes del fiscal de Santa Fe

El caso se produce en un contexto en el que Benegas ya había sido denunciado por agentes policiales de Vera por presunto armado de causas, extorsiones, manipulación de expedientes y abuso de autoridad. Esas presentaciones derivaron en actuaciones judiciales, resoluciones adversas y exposiciones públicas de los denunciantes, que hablaron de un uso discrecional del poder penal.

La causa por delitos sexuales continúa en etapa investigativa, pero la decisión de dictar prisión preventiva —aunque suspendida— abre ahora un frente institucional: la Legislatura provincial deberá definir si se habilitan las condiciones para que la medida se concrete y cómo avanza la situación del fiscal dentro del sistema judicial.