Relatos salvajes en plena calle: se pusieron a discutir, le pegaron con un fierro a un hombre y fueron detenidos

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la localidad bonaerense de Morón, donde dos hombres fueron detenidos tras discutir y agredir con un fierro a un conductor. Producto de la golpiza, la víctima quedó inconsciente en el medio de la calle. En estos momentos, se encuentra internado en el Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía.

Mirá el video completo de la agresión Relatos salvajes en Morón discutieron, le pegaron con un fierro a un hombre y fueron detenidos El hecho ocurrió el lunes por la tarde, sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste. Todo comenzó con un roce de tránsito entre el conductor de una camioneta Ford Ranger y la de un utilitario.

En uno de los videos se observa el momento en el que el conductor de la camioneta Ranger, identificado como Alejandro Darío Vargas (62) discutió con los otros dos hombres. En un momento, uno de los atacantes golpeó a Vargas con un fierro en la cabeza. Como consecuencia, el hombre cayó al piso y quedó inconsciente por varios minutos.

Tras lo ocurrido, los testigos persiguieron a los agresores, los rodearon y los golpearon. Minutos después, ambos fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones graves. Se trata de Ricardo Oscar y Ceferino Maciel, dos empleados de una empresa de automatización de portones.

Video: los testigos golpearon a los agresores Relatos Salvajes Morón 2 Por otro lado, la víctima fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía. Allí, quedó internado en observación. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.