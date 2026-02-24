De Pablo Escobar a "El Mencho": qué ocurre cuando muere un capo del narcotráfico

Cada vez que cae un gran capo, la reacción es parecida: alivio, celebración política y la sensación de que algo decisivo acaba de ocurrir. Pero la experiencia en América Latina muestra otra cosa: eliminar al líder rara vez desmantela el sistema; lo obliga a transformarse .

En 1993 murió Pablo Escobar en Medellín. Muchos creyeron que esa imagen cerraba una era. Años después, la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a instalar la misma expectativa: sin el jefe visible, el cartel debía desmoronarse. Ahora, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “ El Mencho ” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la escena se repite. Operativo, enfrentamiento, confirmación oficial y un mensaje político claro: el Estado golpeó al máximo referente del crimen organizado en México.

La pregunta es si el golpe fue importante. Lo fue. La pregunta es si alcanza.

El cartel de Escobar funcionaba con una lógica más concentrada, casi personalista. Su caída fragmentó poder, pero el narcotráfico colombiano no desapareció. Se atomizó. Con el Cártel de Sinaloa ocurrió algo distinto. Tras la caída de El Chapo, la organización no colapsó. Se dividió en facciones, redistribuyó liderazgos y mantuvo su presencia global. Ya era una estructura menos dependiente de un solo hombre. El CJNG representa una etapa aún más compleja. No es solo una organización violenta. Es una red con autonomía regional, nodos financieros internacionales y mandos capaces de operar sin contacto permanente con la cúpula. Esa arquitectura no es improvisada. Está diseñada para resistir presión. Por eso la muerte de El “Mencho” no define automáticamente el futuro del cartel. Define el inicio de una reconfiguración.

El crimen organizado en México no es solo una suma de nombres. Es un sistema económico ilegal con demanda internacional, rutas consolidadas, proveedores químicos, redes logísticas y estructuras de lavado. Mientras ese ecosistema exista, la sustitución de liderazgos es una variable prevista. Tras la muerte de un capo suelen abrirse dos escenarios. Sucesión ordenada y continuidad operativa. O fragmentación y disputa interna con aumento de violencia en el corto plazo. Ambos caminos comparten algo: el mercado no desaparece. La estrategia de decapitación tiene impacto simbólico y táctico. Puede generar incertidumbre y fisuras internas. Pero es estructuralmente limitada si no se intervienen finanzas, corrupción y redes transnacionales.

Del territorio a la percepción

Hay además una variable nueva. En tiempos de Escobar, la batalla era territorial. En la era actual también es informativa. Durante el operativo que terminó con la muerte de El Mencho circularon imágenes generadas con Inteligencia Artificial mostrando supuestos ataques aéreos y aeropuertos incendiados. Se viralizaron alertas falsas sobre tomas de hospitales. Se activaron redes automatizadas amplificando el pánico. La desinformación no es ruido. Es un multiplicador de inestabilidad. En contextos de alta tensión, puede alterar decisiones operativas, generar cierres innecesarios y amplificar la sensación de colapso. El poder ya no se disputa únicamente en la calle. También se disputa en la percepción pública. Si el Estado no gestiona el frente digital con la misma seriedad que el territorial, cualquier crisis puede expandirse más allá de los hechos reales.

¿Y Argentina?

Argentina no tiene carteles con la capacidad paramilitar del CJNG. La escala es distinta. Pero la lógica de resiliencia también aparece. Cuando líderes de Los Monos cayeron en Rosario, la estructura no se evaporó. Se fragmentó y dio lugar a nuevos actores. Eso confirma algo central: el crimen organizado no es un nombre propio. Es una arquitectura adaptable que ocupa espacios donde encuentra rentabilidad y baja capacidad de control.

Lo que realmente está en juego

Escobar cayó y el narcotráfico continuó.

cayó y el narcotráfico continuó. El Chapo fue extraditado y el sistema se reconfiguró.

Ahora El “Mencho” murió.

Puede haber sucesión ordenada. Puede haber disputa interna. Puede haber más violencia en el corto plazo.

Pero la pregunta estructural sigue intacta: ¿se está interviniendo el sistema o solo sus rostros visibles?

Celebrar la caída del “jefe” es comprensible.

Creer que eso resuelve el problema es otra cosa.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

[email protected]

IG: @educriminologo