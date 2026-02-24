El momento en el que el secretario de Defensa de México se emociona al recordar a los 25 guardias nacionales caídos tras la operación contra "El Mencho"

El secretario de la Defensa de México , el general Ricardo Trevilla Trejo, dio detalles de las bajas en sus filas que se dieron tras la operación de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho ", líder del cartel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación (CJNG) que falleció este domingo tras ser detenido.

El general empezó su intervención en "La Mañanera" -la rueda de prensa diaria que la presidencia de México ofrece a los periodistas- dándoles el pésame a los familiares de los miembros de las fuerzas armadas caídos en el operativo.

Al recordar a los soldados, a Trevilla se le quebró la voz y tuvo que tomarse unos segundos para recomponerse y seguir con su intervención.

Al proseguir, el general confirmó que habían sido 8 los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación los abatidos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

Estos fallecimientos se suman a los de 25 militares y otros 30 presuntos miembros del CJNG que murieron durante la ola de violencia posterior a la operación militar.

Durante su intervención en la rueda de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se había recuperado la tranquilidad en todo el país.

"El día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", comentó.

Y agregó: "Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad".

BBC

FUENTE: BBC