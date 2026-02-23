Quién es el nuevo gran objetivo de Estados Unidos tras la muerte de "El Mencho"
Con 25 millones de dólares de recompensa, Diosdado Cabello se convirtió en uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.
En medio de los disturbios en México luego del asesinato del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ahora se conoció la gran recompensa que ofreció Estados Unidos por Diosdado Cabello Rondón en el marco de la lucha de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico.
De esta forma, luego de lo que fue la captura de Nicolás Maduro y la captura sin vida del líder del CJNG, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz de Venezuela pasó a ser el principal objetivo de las autoridades estadounidenses. Anteriormente, era justamente "El Mencho" el criminal más buscado, por el cual se ofrecían 50 millones de dólares.
La recompensa por Diosdado Cabello
Junto a este fuerte interés de la administración de Trump por capturar a Cabello, la recompensa por su arresto pasó a ser la más alta actualmente por el gobierno de Estados Unidos, una posición que comparte con el narcoterrorista indio Dawood Ibrahim, relacionado a Al Qaeda y considerado el máximo responsable de los atentados de Bombay que dejaron 157 muertos en 1993.
A través de redes compartió la orden de captura, por la que Washington mantiene actualmente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de quien consideran es el número dos del Estado venezolano. La recompensa se había actualizado después de la captura de Maduro el 10 de enero de 2026.
De qué se acusa a Diosdado Cabello
Diosdado Cabello es acusado por Estados Unidos, a través de un proceso federal del Distrito Sur de Nueva York en 2020, de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras en relación al tráfico de drogas. A quien también se lo acusa de integrar el Cártel de los Soles, el mismo del cual se acusaba a Nicolás Maduro de liderar.