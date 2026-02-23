Quién es el nuevo gran objetivo de Estados Unidos tras la muerte de "El Mencho"

Con 25 millones de dólares de recompensa, Diosdado Cabello se convirtió en uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.

Después de la muerte del líder narco mexicano, por el que se ofrecía 50 millones de dólares, Estados Unidos ofrece 25 por Diosdado Cabello.

De esta forma, luego de lo que fue la captura de Nicolás Maduro y la captura sin vida del líder del CJNG, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz de Venezuela pasó a ser el principal objetivo de las autoridades estadounidenses. Anteriormente, era justamente "El Mencho" el criminal más buscado, por el cual se ofrecían 50 millones de dólares.

La recompensa por Diosdado Cabello Junto a este fuerte interés de la administración de Trump por capturar a Cabello, la recompensa por su arresto pasó a ser la más alta actualmente por el gobierno de Estados Unidos, una posición que comparte con el narcoterrorista indio Dawood Ibrahim, relacionado a Al Qaeda y considerado el máximo responsable de los atentados de Bombay que dejaron 157 muertos en 1993.

Orden de captura de Diosdado Cabello Junto a Dawood Ibrahim, Diosdado Cabello es el criminal más buscado por Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos A través de redes compartió la orden de captura, por la que Washington mantiene actualmente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de quien consideran es el número dos del Estado venezolano. La recompensa se había actualizado después de la captura de Maduro el 10 de enero de 2026.